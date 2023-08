Heidi Klum de l’AGT déborde presque d’un minuscule bikini à imprimé léopard sur une photo prise sous un angle très sexy en Italie

HEIDI Klum a risqué un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe pour un nouveau selfie sexy lors de son escapade italienne.

Le mannequin a profité de vacances somptueuses loin de chez lui et du concours avec son mari, Tom Kaulitz, 33 ans.

Maintenant, Heidi, 50 ans, a partagé un nouveau selfie sexy avec ses followers montrant un décolleté majeur.

La juge d’America’s Got Talent s’est rendue sur son profil Instagram mardi pour publier une photo de son séjour à Capri.

La personnalité de la télévision a montré sa peau et sa poitrine bronzées dans un minuscule bikini à imprimé léopard.

Heidi était assise tenant un panier rempli de légumes frais, affichant les muscles de ses bras toniques et de petits tatouages.

Elle enroula une grande serviette verte autour de son cou comme une cape et couvrit son visage du soleil dans un grand chapeau de paille.

Le mannequin germano-américain s’est assuré que la caméra était positionnée vers le bas pour montrer son buste courbé qui n’était qu’à quelques instants de glisser de son haut.

Dans une deuxième photo, Heidi a cassé juste sa collection de tomates mûries sur vigne fraîches pour manger.

La star de la télévision a légendé son message : « Qu’y a-t-il au menu aujourd’hui ? »

CAPRI CUTIE

La star blonde a montré sa silhouette célèbre dans diverses photos et vidéos de ses vacances prolongées le long de la côte italienne.

Plus tôt cette semaine, Heidi a enfilé une tenue qui a révélé un peu de peau dans un nouveau cliché sur les réseaux sociaux.

La tenue de plage blanche d’Heidi affichait son physique sculpté et la faisait paraître très audacieuse lors de ses déplacements en Italie.

La jeune femme de 50 ans a posé contre une balustrade de pont, debout pour que son ensemble soit bien en vue.

Elle portait un haut court à motif floral et à épaules dénudées avec un pantalon assorti.

Il était évident que le mannequin n’avait pas de soutien-gorge et ne portait qu’un string sous son pantalon.

Le côté de son bas de bikini string était positionné autour de ses hanches.

ARRETE LE TRAVAIL

Heidi tient les fans au courant de ce qu’elle fait pendant ses vacances à l’étranger.

Dimanche, Heidi a affiché sa silhouette dans un bikini string marron alors qu’elle dégustait une tasse de thé lors d’une pause ensoleillée en Italie.

L’Allemande a partagé la photo avec ses 1,2 million d’abonnés Instagram.

Elle profite du beau temps à Capri depuis quelques semaines avec son mari musicien Tom Kaulitz.

Le couple est retourné sur l’île pour marquer son quatrième anniversaire de mariage.

Heidi a épousé Tom à bord d’un bateau de luxe juste au large de la côte en 2019.

Elle a partagé une vidéo d’eux s’embrassant à Capri pour marquer l’occasion et a déclaré: « Je suis tellement amoureuse de toi Tom. »

ANNIVERSAIRE ROMANTIQUE

La semaine dernière, la mannequin est revenue sur Instagram pour partager d’autres clichés de son escapade romantique avec le musicien de Tokio Hotel.

La personnalité de la télévision a commencé son message avec une vidéo du couple s’embrassant sur un balcon au-dessus d’un restaurant européen.

Un deuxième clip montrait Heidi regardant par-dessus le balcon vers un paysage de montagne et un village bien en dessous.

Elle a également inclus un selfie à table alors qu’elle et Tom savouraient un délicieux dîner.

Le mannequin s’est assuré d’ajouter une photo de sa tenue pour la soirée, composée d’un haut de bikini à imprimé léopard et d’un pantalon assorti avec un détail de joint torique.

Heidi a montré ses bijoux exquis et la chemise hawaïenne bleue de Tom dans le cliché inédit.

La blonde a ensuite sauté à l’arrière d’un cyclomoteur alors qu’elle et son mari se préparaient pour une balade passionnante le long de la côte.

La vidéo suivante montrait la star de la télévision qui sortait presque de son haut maigre alors qu’elle dévalait les rues européennes en scooter.

Heidi s’est ensuite filmée en train de monter un escalier de pierre avec la caméra braquée sur son buste voluptueux.

Elle a affiché un décolleté majeur et son ventre plat dans le clip révélateur.

La mère de trois enfants a également ajouté des photos d’un autre jour de leurs vacances alors qu’elles montaient à nouveau dans le cyclomoteur pour une balade en ville.

Cette fois, Heidi a montré ses seins latéraux dans un haut de bikini en crochet bleu et blanc et un short noir.

Le couple a également posé au bord de l’eau dans des tenues plus formelles, le mannequin dans une robe à fleurs colorée et le musicien dans une chemise blanche fluide et un pantalon assorti.

Le modèle de Sports Illustrated a clôturé le long message avec une vidéo de Tom en train de brosser les nœuds de ses cheveux après leur course folle.

Heidi a légendé son message en allemand, mais la traduction disait : « Je suis tellement amoureuse de toi Tom Kaulitz. Joyeux anniversaire mein Liebling.

