Heidi Klum danse sur Doja Cat tout en portant une robe rouge en vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Heidi Klum, 50 ans, est une beauté dansante éblouissante, dans sa dernière vidéo Instagram ! Le modèle a cassé quelques mouvements pour Chat DojaLa nouvelle chanson de « Paint the Town Red » dans une robe sans manches rouge sexy appropriée alors que ses longs cheveux blonds étaient baissés, dans le nouveau clip. Elle a également synchronisé les lèvres sur la chanson, qui a été publiée le 4 août, et avait l’air confiante et heureuse.

Heidi a sous-titré la vidéo épique avec plusieurs émojis au cœur rouge ainsi qu’un émoji au visage idiot. Le message a reçu de nombreux likes, comme tous ses messages, mais elle semblait avoir désactivé les commentaires. En plus de la vidéo de danse, elle s’est exhibée dans une autre vidéo faisant la promotion L’Amérique a du talent, dont elle est juge. Elle portait la même robe rouge et des talons assortis, et l’a sous-titrée avec « AGT commençant bientôt », avec un cœur rouge et un emoji « amoureux ».

La deuxième vidéo a reçu beaucoup de compliments de la part des fans et s’est avérée être un grand succès. « Tu es si belle », a écrit un fan, tandis qu’un autre l’a traitée de « bonnasse ». D’autres ont jailli de son choix de mode et certains ont exprimé leur enthousiasme pour le nouvel épisode de L’Amérique a du talent.

Avant qu’Heidi ne fasse la une des journaux avec ses dernières vidéos Instagram, elle a attiré l’attention pour avoir posé pour des photos lors de ce qui semblait être un dîner amusant au restaurant Nobu avec elle. L’Amérique a du talent co-juges, Sofia Vergara et Howie Mandel. Elle portait une robe bustier à imprimé léopard flatteuse avec un décolleté plongeant à Malibu, en Californie. À un moment donné, elle s’est amusée en posant avec un visage qui s’embrasse devant la caméra et a semblé passer un bon moment.

Quand Heidi ne pose pas pour des vidéos en solo ou ne sort pas avec des amis, elle profite d’escapades avec son mari Tom Kaulitz. La semaine dernière, elle a été vue en train de se baigner les seins nus tout en passant du temps avec le beau gosse lors de vacances à Capri, en Italie. Il est également allé torse nu tout en portant un short bleu clair et a semblé prendre des photos de sa femme posant entre des rochers.