Heidi Klum a avoué que sa fille Leni voulait suivre ses traces étoilées.

La super star américaine du showbiz a révélé que sa fille voulait poursuivre ses rêves de devenir mannequin.

Heidi a toujours estimé que sa fille était «trop jeune» pour être sous les projecteurs, mais la maman a dit qu’elle pouvait être mannequin si elle le voulait parce qu’elle était «assez âgée maintenant», elle avait 16 ans.

«Elle est assez âgée maintenant», a-t-elle dit à PEOPLE.

«J'ai toujours pensé qu'elle était trop jeune. Nous avons toujours décidé de garder les enfants hors de la vue du public.







(Image: Images GC)



« Mais elle conduit une voiture maintenant, elle a 16 ans, alors je me suis dit que si vous pouviez faire ça, vous pouvez aussi modéliser maintenant si c’est ce que vous souhaitez faire. »

Souvent, sa fille passe du temps avec sa mère sur le téléviseur du Next Top Model allemand qu’elle anime.

Fièrement, la mère a partagé que sa fille voulait suivre ses traces en tant que mannequin.







(Image: Instagram)



«Elle vient en quelque sorte [on set] et regarde et apprend non seulement ce que je fais mais aussi ce que toutes les différentes personnes font sur un téléviseur. Je pense que c’est très intéressant pour elle », a-t-elle ajouté.

«Quand tu as cet âge, tu essaies encore de comprendre qui tu es, ce que tu veux être et en quelque sorte voir pour la première fois quels sont tous ces emplois différents pour faire une émission de télévision. Elle veut faire ce que je fais.

Heidi a quatre enfants – Leni, Lou, Henry et Johan.







(Image: Instagram)



La bombe est entrée dans l’histoire puisqu’elle a été la première mannequin allemande à devenir un ange de Victoria’s Secret.

Sa carrière de mannequin suivante s’est transformée en une carrière télévisuelle florissante, y compris l’animation d’émissions Next Topmodel et Project Runaway en Allemagne.