Heidi Klum a eu une « grosse dispute » avec son ex Flavio Briatore à propos de la pizza à l’ananas au menu de leur nouveau restaurant

Heidi Klum pourrait avoir des opinions controversées en matière de pizza !

Le mardi 28 octobre, le mannequin de 51 ans s’est entretenu exclusivement avec PEOPLE lors des débuts de Pizza folle à New Yorkle plus récent emplacement de la chaîne de pizzas haut de gamme.

S’ouvrant sur ses garnitures de pizza controversées préférées, Klum – qui est partenaire et investisseur à New York – a parlé de sa collaboration avec son ex, l’homme d’affaires italien Flavio Briatore.

Selon le mannequin, elle et Briatore – le père biologique de sa fille, Leni, 20 ans, qui était également présente à l’ouverture du restaurant – ont eu une « grosse dispute » lorsqu’ils décidaient quelles garnitures seraient au menu.

« Il y a un produit pour lequel je me suis beaucoup disputé avec Flavio – parce que, vous savez, je suis allemand et en Allemagne, nous avons des pizzas hawaïennes – c’est de l’ananas et du jambon », a déclaré le L’Amérique a du talent juge révélé. « J’ai grandi avec une pizza hawaïenne, donc elle contient de l’ananas, mais les Italiens pensent que c’est la pire chose sur la planète. »

Antoine Verglas et Heidi Klum testent la pizza à l’ananas chez Crazy Pizza.

Le mannequin se souvient que Briatore lui avait dit : « Ils disent : ‘Il n’y a aucun moyen. Nous ne faisons pas ça.’ Et je me suis dit : « Mais pourquoi ? » D’après ce que j’ai entendu, il y a beaucoup de touristes. [that like it] »

« En plus, je suis aussi partenaire. Donc j’ai l’impression que je devrais avoir mon mot à dire », a-t-elle plaisanté. « Alors il m’a dit : ‘Très bien.’ Mais il dit généralement : « Il n’y a aucun moyen que les Italiens ne fassent pas de pizza hawaïenne. » Je me dis : « Eh bien, en Allemagne, les Italiens sont en Allemagne, et [also it’s] mes amis d’Australie [go-to] aussi. »

Bien que l’article ne figure pas sur le menu officiel de Crazy Pizza NYC, une version spéciale de la pizza a été servie au mannequin lors de l’inauguration du restaurant le mardi 29 octobre. Elle a déclaré que Briatore lui avait demandé de devenir partenaire du nouveau Elle est située dans la ville de York – en raison de sa connaissance de la région – et elle espérait que « les gens aiment la nourriture » afin qu’ils puissent potentiellement créer « plus » d’entreprises ensemble.

Heidi Klum et Flavio Briatore.

Bien que la relation entre Briatore et Klum ait pris fin avant qu’elle n’ait Leni, le mannequin a déclaré qu’elle et son ex travaillaient bien ensemble – et son mari, Tom Kaulitz, était également présent à l’ouverture, avec ses fils Johan, 17 ans, et Lou, 15 ans. Elle partage également Henry, 19 ans, avec Seal.

« Flavio, le père biologique de Leni, m’a demandé d’être partenaire de lui et de ses projets de pizza », a-t-elle déclaré, faisant référence aux 14 restaurants Crazy Pizza dans le monde. « C’est donc la première en Amérique, et d’autres sont à venir. »

Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz lors de l’ouverture à New York.

Heidi Klum et sa fille Leni Klum lors de l’ouverture de Crazy Pizza NYC.

« Ça a l’air si mignon », a-t-elle ajouté. « J’en suis tellement contente… Je pense que ça a l’air incroyable. C’est super chic. Et évidemment, la nourriture est incroyable, et nous laissons le soin aux Italiens. »

Ailleurs dans sa conversation avec PEOPLE, Klum a expliqué ce qu’elle avait en réserve pour son costume d’Halloween 2024, car elle est connue pour ses costumes d’Halloween extravagants lors de sa fête d’Halloween annuelle à New York.

« Je suis toujours anxieuse », a déclaré la star d’origine allemande à propos de la planification de ses costumes. « Parce qu’il n’y a pas de véritable procès. je ne peux pas faire un vrai essayage avant d’y être. Parce que je ne sais jamais si ça marche jusqu’au jour [of]. Et puis vous savez, et puis quelque chose se produit et je me dis : ‘Oh mon Dieu.’

Situé dans le quartier SoHo de Manhattan, au 218 Lafayette St., Crazy Pizza ouvrira ses portes au public le 6 novembre.