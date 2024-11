Heidi Klum, 51 ans, dit que la vie sexuelle avec son mari Tom Kaulitz, 35 ans, est « très bonne » et révèle le racisme auquel elle a été confrontée lors de son mariage avec Seal, 61 ans, en donnant un aperçu rare de sa vie amoureuse

Heidi Klum a partagé un rare aperçu de sa vie sexuelle torride avec Tom Kaultiz, mari de cinq ans.

Le mannequin allemand de 51 ans s’est extasié devant la chanteuse de 35 ans et a déclaré que leurs singeries énergiques dans la chambre la gardaient jeune.

Elle a dit Les temps: « Je n’ai pas mal au dos ni aux genoux et j’ai mon mari », avant de rire, leur vie sexuelle était « très bonne » et d’insister sur le fait qu’elle avait trouvé son partenaire avec ce beau gosse.

Heidi a également expliqué à quel point elle n’aimait pas le terme « toy boy », faisant référence au partenaire masculin plus jeune d’une femme plus âgée, car elle ne pense pas que leur différence d’âge compte.

Ailleurs dans l’interview, l’étourdissante a rappelé comment elle, son ex-mari Seal et leurs enfants avaient été victimes d’ignobles abus de course au cours du mariage très médiatisé du couple.

La belle blonde et la chanteuse britannique de 61 ans se sont mariées de 2005 à 2014 et partagent quatre enfants : Leni, 20 ans, Henry, 18 ans, Johan, 17 ans et Lou, 14 ans.

Elle a déclaré à la publication : « J’ai découvert le racisme dans les deux sens : certains voulaient qu’il soit avec une femme de couleur, d’autres que je sois avec un homme blanc ».

« Ensuite, nous avons eu des enfants et les gens se sont plaints que je ne coiffais pas correctement mes enfants. Mais nous ne voulions pas être un modèle d’intégration parfait, nous voulions juste fonder une famille.

Heidi et Seal ont été impliqués dans une bataille pour la garde de leurs enfants en 2021, le chanteur affirmant de manière explosive à l’époque qu’il n’avait « jamais eu de travail d’équipe » en matière de coparentalité avec son ex-femme.

Seal et Heidi se sont séparés en 2012 et ont finalisé leur divorce en 2014. En 2020, elle a connu une route semée d’embûches lorsqu’elle a voulu emmener leurs enfants en Allemagne pour le tournage. Il s’y est pourtant opposé, mais Heidi a ensuite triomphé lors d’une audience d’urgence.

Sceau dit Nous chaque semaine: « Cela peut être un défi. Cela nécessite un travail d’équipe. Si vous êtes une équipe, si les deux parents forment une équipe, alors c’est vraiment facile et ce n’est pas du tout un véritable défi… Mais il faut être une équipe. Et si vous n’êtes pas une équipe, tout peut s’effondrer.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait ce lien avec Heidi, il a ajouté : « Non. Je n’ai jamais eu ce travail d’équipe [with Heidi]. Nous n’avons jamais eu de travail d’équipe.

Cela vient après qu’Heidi ait été stupéfaite dans un incroyable costume d’ET, aux côtés de Tom qui portait un look assorti pour sa fête annuelle d’Halloween.

Le mannequin a fait sa grande arrivée à sa célèbre soirée annuelle habillée en extraterrestre du film culte de 1982.

Mais plus tard dans la nuit, elle a enfilé une version légèrement plus pratique de la tenue ET – gardant le masque mais atténuant le reste.

Elle a ajouté un t-shirt surdimensionné avec le visage du personnage, un collant résille sexy et de longues bottes noires.

Heidi a également ajouté une casquette ET et a affiché le signe de la paix alors qu’elle posait avec Kelsea Ballerini qui s’était transformée en Sandy Grease.

Plus tôt dans la soirée, elle a prouvé que la couronne de reine d’Halloween lui appartenait toujours en foulant le tapis rouge lors de sa fête, qui s’est tenue au Hard Rock Hotel de New York.