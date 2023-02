Heidi Klum, 49 ans, révèle si elle aurait un autre bébé et la chose sauvage qu’elle ferait nue

Heidi Klum, mannequin allemande et animatrice de “America’s Got Talent”, a déclaré qu’elle n’excluait pas d’avoir plus d’enfants.

Alors qu’elle jouait à “Ja ou Ne”, la traduction allemande de “Oui ou Non”, dans “The Jennifer Hudson Show”, on a demandé à Klum si elle envisagerait d’avoir un autre bébé.

“Cela dépend de quel jour on est”, a déclaré l’homme de 49 ans. “Parfois je suis ici, parfois ici, vous savez”, a-t-elle dit en faisant tourner sa pagaie avec des réponses “oui” et “non”.

“Je veux dire, c’est beaucoup. Je l’ai fait quatre fois”, a-t-elle dit à Hudson, tout en faisant des mouvements simulant que son ventre devenait de plus en plus gros.

Klum partage quatre enfants avec son ex-mari Seal.

Sa fille aînée, Leni, a été adoptée par Seal à sa naissance. Ils partagent également les fils Henry et Johan, ainsi que la fille Lou. Le couple s’est séparé en 2012 après sept ans de mariage et a divorcé en 2014.

Hudson, pour sa part, était catégorique sur le fait qu’elle ne voulait pas avoir plus d’enfants. “Non, merci… J’adore le bébé que j’ai eu”, a-t-elle dit en faisant référence à son fils de 13 ans.

“JE allaité huit mois, à chaque fois”, a expliqué Klum à propos de ses grossesses. “Et puis je suis de nouveau tombée enceinte, trois fois de suite. J’ai un 18, un 17, un 16 et un 13 [year-old].”

Klum a épousé son troisième mari, le guitariste allemand Tom Kaulitz, en 2019. La musicienne a 33 ans et n’a pas d’enfant biologique.

“Maintenant, j’ai attendu longtemps, alors peut-être ja”, a taquiné Klum à Hudson.

Avant la question du bébé, les choses sont devenues un peu risquées quand Hudson a demandé à Klum si elle avait déjà skié nue.

“Probablement oui, pourquoi pas”, a déclaré le mannequin sous les applaudissements du public.

“Le truc, c’est aussi que j’ai skié toute ma vie, donc je ne descends pas avec la pente, vous savez, vous appelez ça de la pizza, vous savez quand ils sont comme ça”, a-t-elle expliqué en se levant. de sa chaise pour faire une démonstration de ski jambes écartées.

“Je sais comment garder mes jambes bien jointes, donc je pourrais le faire nue comme boop, boop, boop. Pas de problème.”