Heidi Gardner : Sketch du Mile High Burger Challenge de SNL « Fed Me So Well »

Les choses se sont compliquées pour Heidi Gardner dans l’épisode du 5 octobre de Samedi soir en directet l’acteur de longue date a crié au département des accessoires de la série pour avoir créé un hamburger bâclé.

Dans le sketch « Mile High Burger Challenge » co-écrit par Ceara Jane O’Sullivan et Please Don’t Destroy, les frères et sœurs interprétés par l’animateur Nate Bargatze, Mikey Day, Bowen Yang et Sarah Sherman se réunissent au restaurant local Smitty’s Burger Garage pour discuter le sujet délicat de savoir quoi faire avec leur père vieillissant. Nick (Bargatze) a amené sa nouvelle petite amie, Jane (Heidi Gardner), qui dit aux frères et sœurs de Nick que même si elle est « nouvelle dans la vie de Nick, si vous avez des questions, je suis là ».

Puis un serveur (Andrew Dismukes) interrompt le groupe pour annoncer que Jane est « l’âme courageuse » qui tente le Smitty’s Mile High Burger Challenge. Un hamburger géant composé de galettes empilées et un shake géant cerise-chocolat sont placés devant elle, tandis que le serveur lui attache un bavoir autour du cou.

« J’ai commandé le hamburger Mile High, mais je pensais juste que c’était une ode à Denver – comme s’il y avait un œuf dessus », a-t-elle déclaré aux frères et sœurs de Nick. « Je ne fais pas ça ! Je suis désolé. S’il vous plaît continuez, et s’il vous plaît, laissez-moi être votre ressource silencieuse. »

Mais lorsque le serveur explique que le grand prix pour avoir fini en 10 minutes est un voyage à Hawaï, le visage de Jane se couvre soudainement de condiments alors qu’elle fait de son mieux pour attaquer le hamburger. L’engagement de Gardner est incroyable ici, provoquant presque la rupture de Day, Yang et Sherman.

Les frères et sœurs sont horrifiés lorsque Jane mange – en particulier lorsqu’elle crie « METTEZ-LE DANS UNE MAISON ! » la bouche pleine – jusqu’à ce qu’ils apprennent que son repas est techniquement un hommage à leur père.

« Mon père a terminé le Mile High Burger Challenge. Ce n’était pas facile, mais papa n’a jamais abandonné », leur dit Nick. « Et Janey a pensé que la meilleure façon de lui rendre hommage était de finir ce hamburger et de prouver que nous ne l’abandonnerions jamais non plus. »

« Mile High Burger Challenge » de SNL a été co-écrit par Please Don’t Destroy

Gardner a partagé le croquis dans un article du 6 octobre sur son Instagramcriant à la « Mile High dream team » de ses co-stars, ainsi qu’aux auteurs du sketch Ceara Jane O’Sullivan et les membres de Please Don’t Destroy Ben Marshall, John Higgins et Martin Herlihy.

« SNL les accessoires sont incroyables. M’a si bien nourri toute la semaine », a plaisanté Gardner en légende.

Les commentaires étaient remplis de ses abonnés disant à quel point le croquis était hilarant.

« Une masterclass en engagement. C’est à égalité avec celle de Conan Les chauds« , a écrit la comédienne Nikki Glaser, avec un autre fan commentant que Jane « doit dîner avec Lisa From Temecula ».

Regardez « Mile High Burger Challenge » de la saison 50, épisode 2 ci-dessus et diffusez chaque saison de Samedi soir en direct sur Peacock à tout moment.