Hegerberg: Les fédérations doivent faire preuve de plus de respect après la WWC

L’attaquante norvégienne Ada Hegerberg a déclaré que les fédérations de football devaient montrer plus de respect à leurs équipes féminines à la suite de certaines réalisations historiques lors de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le Maroc, la Jamaïque et l’Afrique du Sud ont tous atteint la phase à élimination directe pour la première fois du tournoi, tandis que la Colombie et le Nigeria ont également causé de gros bouleversements en phase de groupes.

Ailleurs, la Nouvelle-Zélande et les Philippines ont enregistré leurs premières victoires en Coupe du monde ce mois-ci et, alors que la Norvège a été éliminée par le Japon en huitièmes de finale samedi, Hegerberg espère que les progrès de certaines nations entraîneront une augmentation des investissements dans le jeu.

« C’est difficile », a-t-elle déclaré en évoquant le tournoi de la Norvège, qui a commencé par une défaite surprise face à la Nouvelle-Zélande, hôte.

« De plus en plus d’équipes sont ici pour montrer leur meilleur et c’est plus serré. Vous pouvez le voir des deux côtés : les meilleures équipes évoluent-elles dans la bonne direction ? Mais vous voyez que de plus petites nations arrivent et font un excellent travail, mettant leur l’esprit dedans et c’est super à voir.

« J’espère vraiment que cela donnera plus d’opportunités à plus de nations et que de plus en plus de fédérations suivront, car je sais qu’il y a beaucoup de nations qui ont besoin de plus de suivi et de plus de respect de la part de leurs fédérations. »

Saki Kumagai du Japon et Ada Hegerberg de Norvège s’embrassent après avoir échangé leurs maillots après leur huitième de finale de Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

La coéquipière de Hegerberg, Caroline Graham Hansen, a fait écho à son sentiment malgré la décevante défaite 3-1 de samedi contre le Japon.

« Ça a été une Coupe du monde de folie, mais c’est bon pour le football féminin et ça montre qu’il se passe beaucoup de choses », a déclaré l’ailier barcelonais.

« Vous voulez une progression en Europe et dans d’autres parties du monde. J’ai été très heureux de le voir, des équipes comme la Jamaïque ont été fantastiques et le Nigeria a également été très fort. C’est ça le football.

« Avant, ce n’était pas comme ça lors de la Coupe du monde féminine et maintenant, cela montre simplement que mettre plus d’argent dans le jeu et pousser au développement dans toutes les régions du monde fonctionne et est une chose fantastique.

« Même si nous aimerions aller plus loin et que d’autres favorites qui sont déjà éliminées aimeraient toujours être impliquées, dans l’ensemble, pour le football féminin, cela a été une bonne Coupe du monde. »

La Norvège a été bien battue par le Japon à Wellington, qui a suivi sa victoire 4-0 contre l’Espagne avec une victoire confortable pour organiser un quart de finale contre la Suède ou les États-Unis.

L’ancien vainqueur du Ballon d’Or Hegerberg, qui a raté le dernier match de la Norvège contre les Philippines avec un coup, n’était pas apte à commencer et n’a joué que pendant les 20 dernières minutes.

« C’est très décevant car je me suis très bien préparé pour ce tournoi et je me sentais affûté », a ajouté l’attaquant lyonnais.

« J’ai essayé d’éliminer la déception et de vraiment soutenir les filles, j’ai l’impression de l’avoir fait. Je remercie également le personnel médical, qui a travaillé très dur pour que je sois prêt pour ce match, c’est difficile, mais c’est aussi la vie.

« J’ai déjà été dans des situations difficiles, mais il s’agit de passer à autre chose et de faire mieux la prochaine fois. C’est décevant de perdre quand on sent que l’on a une emprise sur le jeu et d’être ensuite puni, mais nous savons [Japan] sont très bons dans ce qu’ils font. »

La Norvège avait brièvement égalisé à 1-1 contre le Japon grâce à Guru Reiten, devenant la première équipe à percer sa défense lors du tournoi, mais elle a été confortablement battue à la fin.

Bien qu’il ne fasse pas partie des favoris avant la finale, le Nadeshiko sont maintenant très enthousiastes à l’idée d’aller jusqu’au bout, Graham Hansen affirmant qu’ils sont la meilleure équipe qu’elle ait vue.

« Ils sont tellement disciplinés, très structurés dans leur façon de jouer en attaque et en défense », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas une équipe facile à jouer et ils l’ont montré aujourd’hui. Ils ont été moins efficaces que contre l’Espagne, mais ils ont tellement de qualité devant le but qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions.

« S’ils ont besoin de faire profil bas, ils le feront et contre-attaqueront, ils ont la qualité pour le faire. Ils l’ont même fait aujourd’hui contre nous, reculant et créant de l’espace. Ils ont beaucoup de forces et ont montré qu’ils pouvaient le faire contre nous. différentes équipes.

« Pour moi, c’est l’équipe la plus forte que j’aie jamais vue. Ils m’ont le plus impressionné. »