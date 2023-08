Hegerberg claque le discours FIFA « Choisissez vos batailles » d’Infantino

L’ancienne lauréate du Ballon d’Or Ada Hegerberg a mené la réaction contre Gianni Infantino vendredi après que le président de la FIFA a déclaré que les femmes devaient « choisir les bonnes batailles » et « convaincre les hommes » d’imposer le changement.

L’attaquant norvégien et lyonnais a répondu à Infantino sur X (anciennement Twitter) après son discours, qui a précédé la finale de la Coupe du monde féminine de dimanche entre l’Angleterre et l’Espagne à Sydney.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Elle a ironiquement écrit : « Je travaille sur une petite présentation pour convaincre les hommes. Qui est partant ? »

Infantino avait déjà riposté aux critiques lors de la Convention du football féminin de la FIFA, affirmant que l’élargissement du tournoi à 32 équipes s’était avéré être un succès et que « la FIFA avait raison » de le faire.

Travailler sur une petite présentation pour convaincre les hommes. Qui est dans? 👩‍💼 https://t.co/rj7YDpYHsX – Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) 18 août 2023

Après avoir salué la croissance des nations les moins bien classées et souligné les chiffres record de diffusion publiés dans le monde entier, le chef de la FIFA a encouragé les femmes à continuer de se battre pour des changements.

« Je dis à toutes les femmes – et vous savez que j’ai quatre filles, donc j’en ai quelques-unes à la maison – que vous avez le pouvoir de changer », a-t-il déclaré en s’adressant au public.

« Choisissez les bonnes batailles. Choisissez les bons combats. Vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Faites-le. Avec les hommes, avec la FIFA , vous trouverez des portes ouvertes. Il suffit de pousser les portes. »

Des joueuses de plusieurs pays, dont l’Espagne finaliste, ont été en conflit avec leurs fédérations dans la préparation de la Coupe du monde au sujet du salaire et du traitement et du professionnalisme accordés aux équipes nationales féminines.

Avant la Coupe du monde, la FIFA a publié des directives pour les fédérations sur le montant qu’elles devraient payer aux joueurs des cagnottes en fonction de leurs progrès en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais il reste un énorme écart entre les tournois masculins et féminins.

Ada Hegerberg a exhorté les fédérations à faire plus pour le football féminin pendant la Coupe du monde. Jan Kruger – FIFA/FIFA via Getty Images

Le record de 110 millions de dollars (86,1 millions de livres sterling) pour cette Coupe du monde est bien en deçà des 440 millions de dollars (346 millions de livres sterling) offerts aux équipes lors de l’événement masculin de l’année dernière au Qatar, mais Infantino a déclaré que l’égalité de rémunération ne fournirait pas une solution rapide.

« L’égalité salariale à la Coupe du monde ? Nous allons déjà dans cette direction », a-t-il ajouté. « Mais cela ne résoudrait rien. Cela pourrait être un symbole, mais cela ne résoudrait rien, car c’est un mois tous les quatre ans et c’est quelques joueurs parmi des milliers et des milliers de joueurs.

« Nous devons commencer à traiter les femmes et les hommes de la même manière. Poussez les portes avec la FIFA, et faites-le au niveau national dans chaque pays, au niveau continental dans chaque confédération, continuez à pousser, maintenez l’élan, continuez à rêver et allons vraiment vers une pleine égalité. »

S’exprimant après la sortie de la Norvège en huitièmes de finale au Japon, Hegerberg a appelé les fédérations à montrer plus de respect à leurs équipes féminines après le succès d’équipes nationales telles que le Maroc, la Jamaïque et l’Afrique du Sud.

« De plus en plus d’équipes sont ici pour montrer leur meilleur, et c’est plus serré », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez le voir des deux côtés : les meilleures équipes évoluent-elles dans la bonne direction ? Mais vous voyez que de plus petites nations arrivent et font un excellent travail, y mettant leur esprit, et c’est formidable à voir.

« J’espère vraiment que cela donnera plus d’opportunités à plus de nations et que de plus en plus de fédérations suivront, car je sais qu’il y a beaucoup de nations qui ont besoin de plus de suivi et de plus de respect de la part de leurs fédérations. »