Le nouvel incident a été mis au jour jeudi par le Southern Theatre Command de l’armée chinoise, lorsqu’il a accusé le destroyer USS ‘Curtis Wilbur’ de naviguer trop près de l’une des îles contestées de l’archipel de Paracel. Le navire de guerre a été suivi par d’autres navires et avions militaires américains, a déclaré l’armée chinoise.

Naviguer dans la région sans demander au préalable la permission de Pékin était un autre acte de «Hégémonie de navigation» par Washington, porte-parole du Commandement, Tian Junli, a déclaré dans un communiqué, qualifiant les États-Unis de « Vrai fauteur de troubles. »

Les activités militaires américaines dans la région ont «gravement porté atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine et ont sérieusement sapé la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale», a ajouté Tian.

L’armée américaine a riposté, sa 7e flotte décrivant l’incident comme un autre «Liberté de navigation» mission nécessaire pour contrer la Chine «Revendications maritimes excessives» dans les eaux troubles.

«Les revendications maritimes illicites et massives dans la mer de Chine méridionale constituent une menace sérieuse pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entraves, et la liberté d’opportunités économiques pour les nations riveraines de la mer de Chine méridionale» la flotte a déclaré dans un communiqué plus tard jeudi.

L’incident est survenu un jour après que le même navire, l’USS «Curtis Wilbur», a traversé le détroit de Taiwan, suscitant des objections de Pékin. Le mouvement a été condamné par la Chine comme un autre « Mauvais signal » envoyé par Washington aux forces sécessionnistes de Taiwan, qui est revendiquée par Pékin comme faisant partie intégrante du pays.

Au cours des dernières années, les forces armées américaines et chinoises se sont heurtées à plusieurs reprises dans les eaux de la région. La mer de Chine méridionale a été un point chaud pour de tels incidents, car Washington a fréquemment envoyé des soi-disant «Liberté de navigation» missions dans la région, des îlots animés revendiqués par la Chine avec ses navires de guerre et ses avions.

La mer de Chine méridionale fait l’objet de revendications maritimes qui se chevauchent de la part de plusieurs pays, dont la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie et le Brunei. La région riche en ressources est également une voie navigable importante, avec des milliards de dollars de marchandises qui la traversent chaque année sur plusieurs routes commerciales.

