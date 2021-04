La gérante par intérim d’Angleterre Hege Riise a déclaré que le manque d’avancée de son équipe était l’aspect le plus décevant de leur défaite 2-0 contre le Canada.

Les Lionnes ont vu à deux reprises des erreurs à l’arrière punies lors du match amical au stade bet365 alors qu’elles subissaient une nouvelle défaite, quatre jours après avoir perdu 3-1 contre la France à Caen.

Jordan Nobbs avec un coup franc à la 29e minute basculé contre la barre transversale par Stephanie Labbe était le but le plus proche de l’Angleterre lors de son dernier match avant que Riise ne nomme une équipe de Grande-Bretagne pour les Jeux olympiques de Tokyo de cet été.

Image:

Lucy Bronze se bat pour le ballon contre le Canada



Riise a déclaré: « Je suis déçu que nous ayons perdu ce match. J’ai l’impression que ce qui me déçoit le plus, c’est que nous ne créons pas d’occasions – pas assez.

« Nous avons eu le ballon, nous avons changé le jeu mieux en deuxième mi-temps qu’en première mi-temps, mais nous ne créons pas assez pour marquer les buts.

« Nous étions un peu stressés avec le ballon, le Canada agressif dans la pression, donc c’était la lutte que je pense que nous avons eue aujourd’hui. »

L’Angleterre n’avait pas d’arrière central blessé et le capitaine Steph Houghton et Riise – qui a donné à Millie Bright le brassard pour le match – admet qu’une erreur leur a coûté.

« Elle (Houghton) a été capitaine pour l’Angleterre pendant combien d’années, donc bien sûr vous manquez un capitaine et un leader », a déclaré Riise.

«Mais j’ai l’impression que c’était plus une erreur aujourd’hui et on ne peut jamais le prédire.

« Je pense que l’effort d’équipe a été bon. Nous avons essayé, nous nous sommes tenus ensemble en tant qu’équipe et nous nous battons, même si nous étions un but au début. Nous avons continué et j’avais l’impression que nous avions bien fait dans le match – sauf les chances que nous n’a pas créé. «

L’Angleterre, maintenant avec neuf défaites lors de ses 14 derniers matchs, jouait pour la troisième fois sous Riise, la première ayant été une victoire 6-0 contre l’Irlande du Nord en février.

Image:

Canada Women a condamné l’Angleterre à une deuxième défaite consécutive



Elle a ajouté: « Je suis très confiante que la prochaine fois que nous en tirerons des leçons. Je suis heureuse d’avoir ces deux matchs, c’est bien de voir tous les joueurs et à l’avenir, je suis convaincue que nous allons mieux performer. »

Riise nommera une équipe de 18 joueurs de GB le mois prochain, et a demandé si elle connaissait maintenant son équipe de GB, elle a dit: « Pas du tout – maintenant je retourne et commence à penser aux positions des joueurs. »

Après les Jeux Olympiques, Sarina Wiegman prendra la tête de l’Angleterre, avant qu’elle ne devienne l’équipe hôte des Championnats d’Europe en 2022.