Heffernan Insurance Brokers lance une technologie de vente en gros interne, HIB Marketplace, propulsée par Semsee Corp

WALNUT CREEK, Californie., 3 octobre 2023 /PRNewswire/ — Heffernan Insurance Brokers, l’une des plus grandes sociétés de courtage d’assurance indépendantes à service complet en les États Unis lance une technologie de vente en gros interne, HIB Marketplace Powered by Semsee Corp, en vigueur 20 septembre 2023.

HIB Marketplace exploite les atouts de Heffernan : des relations solides, Londres accès, expertise produit, couverture organisée avec une concentration sur le programme/niche et le dévouement aux petites entreprises et le combine avec l’efficacité acquise grâce au système de devis/liaison/facturation entièrement intégré alimenté par Semsee.

Le système central permet aux courtiers Heffernan de coter et de lier les activités Cyber ​​via la plateforme. La plateforme est entièrement intégrée à EPIC, éliminant la double saisie, calcule automatiquement les taxes/frais des lignes excédentaires, fournit la documentation SL et fournit une facturation immédiate dès la liaison. E&O et d’autres produits spécialisés sont actuellement en développement et seront lancés dans les mois à venir.

« Je pense que nous avons trouvé le bon équilibre entre les personnes et la technologie avec ce lancement », a déclaré Phèdre Starr, responsable du marché HIB. « Semsee a été un partenaire formidable dans la co-création de flux de travail numériques de vente en gros qui apportent l’efficacité grandement nécessaire au processus de vente en gros sans perdre l’importance des relations humaines. »

« Le marché HIB est en développement depuis un certain temps et le leadership de Phaedra l’a mené jusqu’à la ligne d’arrivée », a déclaré John Tallarida, directeur des transporteurs chez Heffernan Insurance Brokers. « Notre capacité en tant qu’industrie à simplifier le processus de notation, à rationaliser la distribution et à réduire le temps de traitement est la clé d’une meilleure expérience client et la pièce maîtresse de nos efforts avec le Marketplace. »

« Semsee’s est fier de piloter le flux de travail de l’assurance de gros chez Heffernan Insurance Marketplace », a déclaré Philippe Charles Pierreco-fondateur et PDG de Semsee Corp. « En rationalisant les processus, en réduisant le besoin d’intervention manuelle et en améliorant l’efficacité, Semsee et Heffernan Marketplace ouvrent ensemble la voie à un avenir plus fluide et plus efficace dans le secteur de l’assurance de gros. »

À propos de Heffernan Insurance Brokers

Heffernan Insurance Brokers, fondée en 1988, est l’une des plus grandes sociétés de courtage d’assurance indépendantes au Canada. les États Unis fournir des solutions complètes d’assurance commerciale, d’assurance personnelle, d’avantages sociaux et de services financiers à un large éventail d’entreprises et de particuliers. Basée à Walnut Creek, Californie.Heffernan est présent à l’échelle nationale et se spécialise dans les solutions personnalisées pour répondre aux différents besoins de ses clients dans pratiquement tous les secteurs.

Heffernan a été nommée sur la liste des « Meilleures agences pour lesquelles travailler » du secteur de l’assurance et a été régulièrement nommée « Meilleur philanthrope d’entreprise ». Pour plus d’informations, visitez www.heffins.com. Licence #0564249

À propos de Semsee

Semsee simplifie et accélère l’expérience de devis commercial pour les agents indépendants, leur donnant plus de temps pour servir leurs clients et augmenter leurs revenus. Inspiré par la promesse de l’initiative SEMCI originale, Semsee combine les avancées technologiques, l’efficacité des flux de travail, les données et les analyses pour fournir aux agents des devis rapides et précis provenant de plusieurs transporteurs désignés via un formulaire de soumission unique. Semsee est soutenu par 01 Advisors, le groupe DE Shaw, à travers son studio de capital-risque DESCOvery, et Nephila Holdings, Ltd. Pour plus d’informations, visitez : https://semsee.com.

