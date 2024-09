HEFFERN, Jordan – Nécrologie – Sault Ste. Marie

C’est avec le cœur lourd que la famille annonce le décès de Jordan Angela Heffern, 22 ans, le vendredi 13 septembre 2024.

Fille bien-aimée de Toni Heffern et Darin Heffern (épouse Andrea). Sœur bien-aimée de Connor Heffern. Petite-fille chérie de Bonnie Heffern (époux Gilles Boulanger) et Gordon Heffern (prédécédé), Terry England et Edward Green. Nièce spéciale d’Angela Roy (prédécédée) et de Robbie Green. Elle restera dans les mémoires de sa famille élargie.

Jordan était une athlète exceptionnelle. Une étudiante dévouée qui était très fière de ses études et qui excellait dans ce domaine. Son éthique de travail était inspirante. Jordan était attentionnée et compatissante, elle avait un grand cœur. Bref, elle était incroyable!

Jordan a suivi sa passion d’aider les autres en consacrant ses nombreux talents pour devenir infirmière en santé mentale dans le programme pour enfants et adolescents.

Dotée d’un sourire chaleureux et d’une personnalité vibrante qui illuminait une pièce, Jordan restera à jamais dans les mémoires de sa famille et de ses amis comme une femme belle, farouchement loyale, drôle, protectrice et forte. Jordan était une jeune femme convaincante, mais elle est restée humble.

La santé mentale est importante.

Au lieu de fleurs, des dons à la bourse commémorative Jordan Heffern seraient grandement appréciés. Cette bourse soutiendra un diplômé de la Lockerby Composite School qui entre dans un programme de soins infirmiers.

Jordan repose à la Maison funéraire Jackson et Barnard, 233, rue Larch, à Sudbury. La famille et les amis sont invités à se joindre à nous pour honorer et célébrer véritablement la vie de Jordan le vendredi 20 septembre 2024, de 15 h à 20 h.

Service funéraire à l’église All Nations, 414, rue St. Raphael, Sudbury, le samedi 21 septembre 2024, à partir de 13h00.

Pour des dons ou des messages de condoléances, www.lougheedfuneralhomes.com