Heeramandi : Sonakshi Sinha parle de son travail avec Sanjay Leela Bhansali, « Il m’appelle la vraie beauté indienne »

Sonakshi Sinha fait l’éloge de sa dernière série Web Dahaad. Elle est appréciée pour sa performance exceptionnelle en tant que flic dans la série de thrillers policiers de la part des critiques et du public. Après avoir fait ses débuts numériques avec la série Amazon Prime Video, elle est passée à son prochain projet OTT. L’actrice est prête à jouer dans Heeramandi de Sanjay Leela Bhansali. Sonakshi Sinha a commencé à travailler avec Sanjay Leela Bhansali qui l’appelle la vraie beauté indienne.

Heeramandi est présenté comme dynamique et extravagant, racontant l’histoire des courtisanes de l’Inde d’avant l’indépendance. La série Web marque les débuts de Sanjay Leela Bhansali dans l’espace numérique. Dans une récente interview avec un portail médiatique, Sonakshi Sinha révèle à quel point elle a de la chance d’être une héroïne de SLB. Dans l’industrie cinématographique, chaque actrice veut ou rêve d’être l’héroïne des films Bhansali. On dit que le cinéaste incarne ses personnages féminins dans des rôles de pouvoir qui marquent le cinéma indien.

Parlant de travailler avec le réalisateur non-conformiste Sanjay Leela Bhansali, Sonakshi Sinha a dit que c’était comme regarder un spectacle de magie se dérouler. Elle dit que lui seul peut faire ce qu’il fait. Elle pense que Bhansali est l’un de ces réalisateurs qui font ressortir le meilleur de tous ses acteurs. L’actrice de Dahaad considère que c’est un privilège d’être dirigée par lui. L’actrice et le réalisateur ont essayé de faire équipe au cours des 11 dernières années, mais rien ne s’est concrétisé. Les deux ont déjà travaillé ensemble dans Rowdy Rathore mais SLB n’était pas un réalisateur, il avait produit le réalisateur Prabhu Deva avec également Akshay Kumar.

Sonakshi Sinha a révélé que depuis Rowdy Rathore, ils essayaient de collaborer mais rien ne s’est passé. Elle dit que le réalisateur de Gangubai Kathiawadi a été encourageant et même sur les plateaux, il loue son jeu et son apparence motivante. Sonakshi a mentionné que Sanjay Leela Bhansali l’appelle une vraie beauté indienne. Elle a ajouté : « Le fait qu’une personne de cette stature puisse dire de si bonnes choses sur moi me donne envie de travailler plus dur et d’être la meilleure pour elle. »

Heeramandi tourne autour de la vie de trois générations de courtisanes dans Heera mandiun quartier éblouissant de Lahore au Pakistan, pendant l’Inde pré-indépendante. La série Netflix est un projet très ambitieux à gros budget du cinéaste et met en vedette Manisha Koirala, Richa Chadha, Aditi Rao Hydari, Sanjeeda Shaikh et Sharmin Segal. Le tournage devrait se terminer d’ici la fin du mois et la série devrait sortir plus tard cette année.