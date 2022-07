Heeramandi : Mumtaz rejoint Manisha Koirala, Sonakshi Sinha, Richa Chadha ; Sanjay Leela Bhansali réalisera CES épisodes [Exclusive]

Bien avant même la sortie de la bande-annonce de Gangubai Kathiawadi, Sanjay Leela Bhansali avait annoncé sa jeune fille websérie pour Netflixintitulé Heeramandiet mettant en vedette Sonakshi Sinha, Manisha Koirala, Richa Chadha, Huma Qureshi et Aditi Rao Hydari entre autres. Comme prévu, Sanjay Leela Bhansali plongé dans son OTT début peu de temps après Gangubaï Kathiawadi sorti en salles pour une sortie réussie sur le plan commercial et critique. Maintenant, Manisha Koirala a partagé une photo avec Bhansali et Mumtazdonnant lieu à plusieurs spéculations sur Casting de Heeramandi accueillant l’actrice d’antan à bord.

La photo de Manisha Koirala avec Sanjay Leela Bhansali et Mumtaz

Mumtaz a rejoint Heeramandi de Sanjay Leela Bhansali

Eh bien, il semble maintenant que les spéculations sont en effet vraies. Une source bien placée au sein de l’industrie a informé BollywoodLife que Mumtaz devrait faire partie de la distribution déjà stellaire de Heeramandi. Cependant, ladite source ajoute que la sirène d’écran vétéran ne serait probablement vue que dans le premier épisode du Série Netflix bien qu’elle ait prévu d’occuper une grande partie du temps d’écran dans l’épisode pilote. Notre source nous informe en outre que même si son rôle ne peut pas s’étendre au-delà de l’épisode initial, ce n’est pas un camée et son personnage devrait avoir un impact considérable sur l’intrigue.

Sanjay Leela Bhansali réalisera uniquement ces épisodes de Heeramandi

Divulguant des informations supplémentaires, la même source continue que Sanjay Leela Bhansali ne réalisera pas tous les épisodes de Heeramandi, avec Sonakshi Sinha, Manisha Koirala, Richa Chadha, Huma Qureshi et Aditi Rao Hydari et Mumtaz entre autres. Selon toute vraisemblance, il ne dirigerait que les premier et dernier épisodes. Eh bien, ce n’est pas surprenant car les réalisateurs réputés tirent rarement les rênes de chaque épisode d’une émission lorsqu’ils finissent par faire un détour temporaire sur le petit écran, que ce soit ici ou à Hollywood.