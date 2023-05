Heeramandi : Manisha Koirala appelle le réalisateur Sanjay Leela Bhansali un maestro ; parle de le retrouver après 25 ans

Sanjay Leela Bhansali est l’un de ces cinéastes de Bollywood qui a gardé intact le réalisme du cinéma indien avec son film. C’est son chef-d’œuvre qui a transcendé toutes les frontières du cinéma et a offert au public des films étonnants qui ont été parsemés de performances révolutionnaires des acteurs. L’un de ces films, « Khamoshi: The Musical », du cinéaste, a présenté au public une actrice prolifique, Manisha Koirala, qui se réunira avec le réalisateur après près de deux décennies dans sa prochaine série « Heeramandi ».

Heeramandi est une série issue de la maison de Sanjay Leela Bhansali qui plonge plus profondément dans le monde des courtisanes, dont elles étaient les reines. Manisha Koirala, qui jouera un rôle central dans la série, reviendra à l’écran avec le réalisateur après deux décennies. S’étant toujours révélée être un tournant majeur dans sa carrière, Manisha Koirala a rappelé à quel point elle était très ravie de faire partie des films de Sanjay Leela Bhansali. Elle a déclaré: « Sanjay est quelqu’un avec qui j’ai travaillé dans » Khamoshi « et il y avait un long écart mais nous sommes restés en contact. Nous avons un lien d’amitié profond, qui ne se limite pas au travail. J’ai un profond respect pour lui. parce que c’est un cinéaste, qui s’est amélioré à chaque film et c’est grâce à son éthique de travail, que personne ne peut égaler »,

« Bhansali est l’une de ces rares réalisatrices dont les histoires mettant en scène des femmes deviennent des succès majeurs au box-office », a ajouté l’acteur.

Heeramandi de Sanjay Leela Bhansali comprend également Sonakshi Sinha, Aditi Rao Hydari, Richa Chadha, Sharmin Segal et Sanjeeda Sheikh.