Heeramandi : Est-ce que Mumtaz fait partie du projet ambitieux de Sanjay Leela Bhansali ? L’actrice brise le silence

Heeramandi de Sanjay Leela Bhansali est un projet qui fait beaucoup de buzz. Il va arriver sur Netflix en tant que série Web. Buzz est que le tournage commencera avec Manisha Koirala et Aditi Rao Hydari faisant une séquence mujra. Il y a beaucoup de spéculations sur la question de savoir si la diva d’antan Mumtaz sera dans la série ou non. Manisha Koirala a partagé une photo avec Sanjay Leela Bhansali et Mumtaz sur son Instagram. Maintenant, Bollywood Hungama a appelé Mumtaz pour lui demander si elle réalise effectivement le projet épique. L’actrice a dit avec tact que cette question ne devrait être posée qu’à Sanjay Leela Bhansali.

Mais elle a admis qu’elle avait rencontré Sanjay Leela Bhansali à son bureau et que la réunion s’était bien déroulée. Mumtaz a déclaré à Bollywood Hungama qu’il était prématuré de conjecturer si elle faisait partie de Heeramandi. Elle aurait déclaré: “Toute cette affaire de spéculation a commencé lorsque Manisha Koirala a publié une photo de nous ensemble. Mais comme je l’ai dit, je ne peux rien dire à ce sujet tant que M. Bhansali n’a pas fait d’annonce.” Mumtaz a pris sa retraite du cinéma après avoir épousé l’homme d’affaires ougandais Mayur Madhvani. Sa famille est l’une des plus riches d’Afrique. Le couple est venu à Londres après qu’Idi Amin ait rendu la vie difficile dans le pays africain.

L’actrice a déclaré au portail que cela pourrait être sa dernière apparition à l’écran. Elle a dit qu’elle voulait que ce soit mémorable pour le public. Elle a même dit à Bollywood Hungama : “Je suis consciente de la magie que M. Bhansali crée avec ses héroïnes. Qui ne voudrait pas être dans son film ?” Mumtaz s’est également vu proposer de venir en tant qu’invitée dans une émission de télé-réalité, il semblait qu’elle avait demandé un montant exorbitant, ce qui a conduit la chaîne à abandonner le plan. Elle est mère de deux filles. Ses photos récentes avec Dharmendra sont devenues virales.