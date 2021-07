Heena Panchal, concurrente de Bigg Boss Marathi et sosie de Malaika Arora, arrêtée dans le scandale de la soirée rave de Nashik, regardez ses photos inédites et grésillantes ! | Buzz News

New Delhi : L’actrice mannequin Heena Panchal, qui a été vue dans l’émission de téléréalité Bigg Boss Marathi, a travaillé dans quelques projets régionaux et a également participé à ‘Mujhse Shaadi Karoge’ de Paras Chhabra-Shehnaaz Gill. L’actrice aurait été arrêtée le dimanche 27 juin à Igatpuri après que la police de Nashik a éclaté une rave party.

Selon le Times of India, le surintendant de la police de la police rurale de Nashik, Sachin Patil, a déclaré: «Heena et d’autres ont été arrêtés dimanche seront présentés au tribunal aujourd’hui.»

Il a ajouté: « Il n’y avait pas d’autre grande star, les autres étaient des artistes plus petits. »

Heena Panchal est une utilisatrice passionnée des médias sociaux et est également célèbre pour sa ressemblance étrange avec Malaika Arora. Jetez un œil à ses photos :

La police rurale de Nashik a arrêté 22 personnes, dont 4 femmes travaillant dans l’industrie cinématographique de Bollywood, lors d’un raid lors d’une rave party dans un complexe d’Igatpuri tôt dimanche matin. Parmi eux se trouve une Iranienne. La police y a récupéré de la cocaïne et d’autres drogues. Sonde sur : SP Sachin Patil pic.twitter.com/1WIVJAQ1Xk – ANI (@ANI) 27 juin 2021

Patil a déclaré à l’ANI : « 22 personnes, dont 12 femmes, ont été arrêtées et plusieurs types de drogues ont été saisis sur leur possession après que la police a arrêté une prétendue soirée rave dans un bungalow privé de la station de montagne d’Igatpuri dans le district de Nashik du Maharashtra. Tous ont été arrêtés. et une enquête plus approfondie est en cours, au cours de l’enquête initiale, il a été constaté que sur 12 femmes, 5 à 6 femmes étaient des actrices travaillant dans des films de Bollywood et du sud de l’Inde. »