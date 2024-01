Heeke, directeur sportif de l’Université de l’Alberta, absent ; Mike Candrea, AD par intérim

Moins d’une semaine après avoir embauché un nouvel entraîneur de football, le directeur sportif Dave Heeke et l’Université de l’Arizona se séparent.

Le président de l’UA, Robert C. Robbins, a annoncé lundi après-midi que l’université entreprenait « une transition dans la direction du département d’athlétisme ». Le communiqué de presse ne précise pas si Heeke avait été licencié ou s’il s’agissait d’une rupture mutuelle.

Heeke, sous le titre officiel de vice-président et directeur des sports, terminera son mandat de près de sept ans le 2 février. L’ancien entraîneur de softball de l’UA, Mike Candrea, deviendra le directeur sportif par intérim, en attendant l’approbation du Conseil des régents de l’Arizona. L’ABOR devrait tenir une session spéciale jeudi, principalement pour examiner les nouveaux contrats d’entraîneur.

“Je tiens à remercier Dave pour ses efforts exceptionnels pour diriger notre programme sportif à travers une période de changement important”, a déclaré Robbins dans le nouveau communiqué. « Il a aidé nos programmes de basketball masculin et féminin et notre programme de football sur une trajectoire solide, a supervisé le succès de plusieurs de nos équipes sportives et a grandement amélioré l’expérience étudiant-athlète.

« Dave a toujours fait preuve de la plus grande intégrité et j’apprécie son partenariat et son dévouement. Au nom de tous les Wildcats, je souhaite à Dave, Liz et à leur famille tout le meilleur pour les années à venir.

Heeke est arrivé à Tucson en 2017 après avoir été directeur des sports à la Central Michigan University, en plus de plusieurs années dans d’autres institutions. Au cours de son mandat, l’Arizona a remporté des dizaines de championnats nationaux et individuels par équipe et de la conférence Pac-12. L’entraîneur de basket-ball masculin Tommy Lloyd a été nommé entraîneur national de l’année en 2022 ; Le basket-ball féminin de l’UA a atteint le match de championnat national en 2021 ; et, plus tard cette année-là, l’équipe de baseball s’est qualifiée pour les College World Series. L’équipe de softball de l’UA a atteint les Women’s College World Series en 2019, ’21 et ’22.

Cependant, pendant cette période, le département des sports a accumulé des dettes qui n’ont pas encore été entièrement remboursées. Ils comprennent un prêt de 55 millions de dollars de l’université au département des sports pendant la pandémie de COVID-19.

«Je tiens à remercier le président Robbins, nos entraîneurs talentueux, notre personnel dévoué et nos fidèles supporters pour leur partenariat dans ce voyage. Plus important encore, je tiens à remercier nos étudiants-athlètes qui se sont engagés à respecter notre norme d’excellence en établissant des records académiques de tous les temps et en concourant pour des championnats. Je suis très fier du travail que nous avons accompli ensemble ! Pousser! Allez les chats ! »

Mercredi dernier, Heeke est apparu lors d’une conférence de presse pour présenter le nouvel entraîneur de football Brent Brennan. Robbins ne s’est pas présenté à la conférence de presse parce qu’il était « en mauvaise posture », selon Heeke.

Heeke s’était envolé pour la Californie du Nord la veille pour finaliser les termes avec Brennan, qui avait été entraîneur à San Jose State. Deux jours plus tôt, Jedd Fisch avait quitté l’UA pour devenir entraîneur-chef de Washington.

Heeke était engagé dans des négociations avec Fisch depuis fin novembre, mais les deux parties n’ont pas réussi à atteindre la ligne d’arrivée. Fisch a guidé les Wildcats vers une saison de 10-3, la quatrième campagne de plus de 10 victoires dans l’histoire du programme.

« Chaque Wildcat connaît l’histoire de Mike Candrea et ce qu’il représente pour notre université et notre communauté, et je suis reconnaissant de la volonté de Mike d’assumer le rôle intérimaire », a déclaré Robbins. « Je suis convaincu que Mike et Dave assureront une transition en douceur alors que nous commençons immédiatement une recherche nationale d’un nouveau directeur des sports. Avec notre transition vers le Big 12, le succès de nos programmes de haut niveau, une base de fans passionnés et un alignement institutionnel, je suis convaincu que nous serons en mesure d’attirer un nouveau leader formidable pour notre programme d’athlétisme.