La romance de Victoria Hallman avec Buck Owens n’a duré qu’un an, mais la chanteuse n’a aucun regret.

Hallman a joué le rôle de « Hee Haw Honey » dans la populaire émission de variétés « Hee Haw », qu’Owens a animée avec Roy Clark. Elle a réfléchi à son expérience dans le révélateur « Hollywood Lights, Nashville Nights » de 2018, qu’elle a co-écrit avec la co-star Diana Goodman.

En avril, son album « De Birmingham à Bakersfield, » que l’on croyait perdu depuis plusieurs décennies, est sorti le Record Store Day. Il a été produit par Owens, décédé en 2006 à l’âge de 76 ans.

« Je comprends maintenant quel honneur ce fut de voir tout cela m’arriver – à quel point c’est merveilleux », a déclaré Hallman à Fox News Digital. « Comme il est rare pour quelqu’un d’avoir le privilège de créer un album comme celui-ci. Je peux l’apprécier maintenant alors que je ne le pouvais pas à l’époque. »

La carrière musicale de Hallman a commencé à l’âge de 6 ans lorsqu’elle a signé un contrat d’enregistrement à Nashville. Le natif de l’Alabama est ensuite apparu dans « The Merv Griffin Show » et « The Steve Allen Show ». Dans les années 70, elle faisait la première partie de Bob Hope lorsque le comique a suggéré de déménager en Californie. C’est là qu’elle a attiré l’attention d’Owens. Elle est devenue une partie de son groupe de tournée et a rejoint le casting de « Hee Haw » en 1979.

Hallman a affirmé qu’une romance « lente et progressive » s’est développée entre les deux qui a commencé en mars 1979. Elle s’est terminée un an plus tard en mars 1980.

« Nous n’avons pas commencé de manière romantique quand je l’ai rencontré, mais l’attraction a certainement grandi dès le début », a expliqué Hallman. « Il m’a dit qu’à partir du moment où il a posé les yeux sur moi, il savait que nous aurions une relation – il ne savait tout simplement pas de quel genre. … Et puis nous avons commencé à voyager ensemble. Et j’étais toujours avec lui. … Je toujours eu le mien [hotel] chambre bien sûr. Mais il viendrait. Et nous passions du temps ensemble le soir, comme regarder la télévision, peut-être commander le service de chambre, sortir dîner ou nous faire des câlins. Cela s’est passé de la même manière que pour la plupart des gens.

« Mais notre connexion était d’abord mentale », a-t-elle précisé. « Nous étions toujours en tête-à-tête, ayant des discussions approfondies et comparant nos notes. Nous parlions de toutes sortes de choses – politiques, existentielles. Nous parlions de sa carrière, bien sûr, et de ce qui allait se passer ensuite. Nous étions tellement Je me souviens qu’il parlait souvent de Lady Limelight. Il disait qu’il avait beaucoup de petites amies et au moins deux femmes, mais la maîtresse la plus dure était Lady Limelight.

Hallman a affirmé que la romance avait pris fin parce qu’elle avait rencontré et était tombée amoureuse de l’homme qui allait devenir son mari. Pourtant, l’amitié de Hallman avec Owens a duré jusqu’à sa mort.

« Il ne m’a jamais causé de douleur, de chagrin, de chagrin – quoi que ce soit », a-t-elle insisté. « Nous étions toujours complètement francs les uns avec les autres. … Nous n’avons jamais posé de questions sur qui nous voyions ou sur ces petites choses tatillonnes et mesquines. Nous étions juste ensemble. Et quand nous étions ensemble, c’était génial. Nous n’avons jamais eu de désaccord, une dispute, ou quelque chose de mauvais qui s’est passé entre nous, jamais.

« Il était bouleversé quand il a découvert que j’allais me marier », a ri Hallman. « C’était une grande surprise. Mon mari m’a demandé de l’épouser au deuxième rendez-vous, et j’ai dit oui. Donc, en disant cela à Buck, il a grogné comme s’il avait reçu un coup de poing dans le ventre.

« Mais il a juste dit: » Vous ne serez pas marié longtemps. … Et je n’ai pas été marié longtemps. Nous avons divorcé en novembre 1985. Mais je suppose que c’est plus long que ce à quoi Buck s’attendait. Mais je me souviens que Buck est venu une fois à mon hôtel et m’a dit : « Je ne veux pas que les choses aillent mal entre nous ». ‘ Et c’est tout ce dont nous avions besoin.

« Les choses entre nous étaient merveilleuses, et la romance était super aussi. »

En juin 1980, Hallman épousa Jim Halper, un sosie de Clark Gable avec les yeux de Paul Newman. Et même si Owens n’était apparemment pas ravi de l’engagement rapide, il ne voulait pas non plus que son amitié avec Hallman se termine.

C’était en 1981 lorsque Hallman reçut un appel inattendu d’Owens.

« Il a dit: » J’ai cette chanson qui tourne dans ma tête toute la journée, toute la nuit « », se souvient-elle. « Il a dit qu’ils avaient enregistré la chanson avec une chanteuse, mais ce n’était pas tout à fait correct. Puis il a dit: » Je pense que c’est une chanson à succès et je pense que ça marchera. Nous pouvons le faire fonctionner pour vous. J’aimerais que tu viennes ici et que tu l’enregistres. En fait, j’aimerais enregistrer tout un album avec toi.

« Maintenant, la plupart des chanteuses dans le business country auraient fait tourner la roue sur toute la lune », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai juste dit: ‘OK, d’accord.’ Mais vous savez, Buck traversait une période difficile. … Il essayait de comprendre ce qu’il allait faire sur le plan musical. Il pensait que devenir producteur de disques serait peut-être une prochaine étape appropriée pour lui. … J’étais marié, mais nous avions une très bonne relation de travail. Et nous étions toujours des amis très proches. C’était donc naturel. »

Selon Hallman, 10 chansons ont été enregistrées. L’album semblait prêt. Mais il a été mis en veilleuse. Les problèmes commençaient à se préparer dans le mariage de Hallman.

« Mon mariage est devenu une distraction, et Buck traversait ce que j’appellerais une crise de mi-carrière, ainsi qu’une crise de la quarantaine », a-t-elle expliqué. « Ainsi, même si nous étions très satisfaits de l’album terminé, je pense que nous avons tous les deux réalisé que le moment n’était pas venu. Aucun de nous n’avait l’énergie nécessaire pour réussir le lancement d’un album. Donc, sans prendre la décision formelle de le faire, nous avons fait une pause « temporaire ».

Hallman a finalement déménagé à Nashville et la collaboration a apparemment été oubliée avec le temps.

À la mort d’Owens en 2006, elle a contacté l’ingénieur Jim Shaw, qui dirigeait la société de production d’Owens. Elle se demandait ce qu’il était advenu de leur collaboration.

« Il m’a dit: » Nous avons cherché partout, nous avons bouleversé cet endroit, mais les maîtres sont introuvables « , se souvient Hallman. « Il a dit: ‘Tu es sûr que tu ne les as pas?’ J’étais sûr. Personne ne semblait les avoir. Nous avons cherché partout et demandé à quiconque en avait peut-être même un enregistrement sur cassette. J’étais désespéré de trouver des morceaux de cet album. Nous n’avons jamais rien trouvé. Mon cœur était brisé, mais J’ai juste accepté le fait que peut-être ces chansons étaient perdues à jamais. Peut-être qu’elles n’étaient pas destinées à voir la lumière du jour.

Après que Hallman ait co-écrit « Lumières d’Hollywood, nuits de Nashville », elle a rejoint la Guilde des auteurs à New York. Un collectionneur de disques l’a trouvée là-bas et lui a demandé d’avoir un acétate avec son nom dessus. Il l’a découvert lors d’un vide-grenier à Los Angeles.

« Je me souviens qu’il m’a envoyé par e-mail une liste des chansons », a déclaré Hallman. « Je viens de commencer à crier dans ma voiture. C’était l’album produit par Buck Owens, perdu depuis longtemps. Les acétates ont été utilisés dans le processus de mastering avant que les cassettes ne soient utilisées comme démos. Ils n’étaient pas destinés à être joués plus de trois, quatre fois. Ils ‘re très fragile, facilement rayé.

« Mais ils ressemblent à des albums. Jim m’a dit que Buck faisait toujours un acétate de tout ce qu’il enregistrait. Il se rendait à Los Angeles chez Capitol Records et leur faisait faire un acétate. Donc, apparemment, un acétate de cet album a été fait , c’est ce que ce collectionneur de disques a trouvé dans un vide-grenier pour un dollar. Il n’y avait pas de pochette, rien. Juste une étiquette en papier.

Le collectionneur a envoyé l’acétate à Hallman et a refusé de prendre de l’argent pour cela. Elle a contacté Omnivore Recordings, spécialisé dans les enregistrements historiques. Ils ont recruté l’ingénieur du son Michael Graves pour aider à nettoyer l’enregistrement. « De Birmingham à Bakersfield » est enfin sorti.

« Il était en meilleur état que ce à quoi on aurait pu s’attendre pendant cette période », a déclaré Hallman. « C’était une photo sur la lune. Maintenant, ça sonne aussi frais que le jour où il a été enregistré. »

Aujourd’hui, Hallman a dit qu’elle était reconnaissante pour son temps sur « Hee Haw » et comment cela a amené Owens dans sa vie.

« Il me manque », a-t-elle dit. « Il pouvait parler très profondément des choses. Et notre lien n’allait jamais disparaître. Je suis très spirituel et je pense qu’une amitié ne disparaît pas avec la mort. Je crois que cette énergie reste avec nous. Buck Owens et moi avait une grande amitié, un lien qui va au-delà de la mort. »