Hedi Slimane quitte Céline

Céline et Hedi Slimane se séparent après sept années de collaboration fructueuse.

La société mère de Céline, LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, a annoncé son départ dans un bref communiqué.

« Sous sa direction créative et artistique, Céline a connu une croissance exceptionnelle et s’est imposée comme une maison de couture française emblématique », peut-on lire.

« La vision holistique d’Hedi Slimane, son exigence et sa rigueur ont permis de redéfinir les codes de Céline tout en réaffirmant ses racines féminines et parisiennes », poursuit-on. « Il a également remarquablement enrichi de nouveaux territoires pour la maison comme la silhouette masculine, la couture et la haute parfumerie. Le parcours extraordinaire accompli au cours des sept dernières années a fait de Céline une maison dotée d’une formidable base pour l’avenir.

Céline a refusé tout autre commentaire, notamment sur son plan de succession, tout comme Slimane.

Cette évolution s’ajoute au climat d’incertitude créative et de bouleversements qui pèse sur l’industrie, actuellement aux prises avec un ralentissement de la consommation de luxe et la prudence des consommateurs.

Comme indiqué, les contrats de travail de John Galliano chez Maison Margiela, Jonathan Anderson chez Loewe et Lucie et Luke Meier chez Jil Sander arrivent à échéance avant la fin de l’année ou début 2025, selon des sources du marché. Il existe également des postes créatifs vacants chez Chanel, Dries Van Noten et Jean Paul Gaultier.

WWD a annoncé le 24 avril que Céline se préparait à un éventuel départ de Slimane et qu’elle recherchait un successeur potentiel en la personne du directeur créatif de Polo Ralph Lauren, Michael Rider.

Cela marquerait un retour chez Céline pour Rider, qui a passé une décennie en tant que directeur du design du prêt-à-porter de 2008 à 2018, sous la direction de la directrice créative de l’époque, Phoebe Philo.

Il est entendu que Rider a déjà déménagé à Paris, mais a fait profil bas. Il n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter.

Le départ de Slimane intervient trois jours seulement après qu’il a dévoilé sa collection femme printemps 2025 pour Céline via un film de 10 minutes diffusé sur le site et les réseaux sociaux de la marque.

Il a réaffirmé la réputation de Slimane en tant que formidable créateur de mode, cinéaste et tisserand de rêves, capable de cristalliser un style et de présenter une imagerie idéalisée à la fois convaincante et précise.

Céline printemps 2025 Avec l’aimable autorisation de Céline

Son film de collection pour femmes a donné vie aux regrettées chanteuses et icônes de la mode françaises Juliette Gréco et Françoise Hardy via une frange touffue, un eye-liner épais, des robes baby-doll et des smokings galbés.

Pendant ce temps, ses dernières vestes cardigan, costumes en tweed, longs colliers et jupes qui couvrent les genoux ont encore attisé une conviction largement répandue dans l’industrie selon laquelle Slimane a les côtelettes, l’esthétique et la vision pour s’attaquer à Chanel, qui cherche actuellement le successeur de Virginie Viard.

Les dirigeants de Chanel ont déclaré cette semaine à WWD qu’ils n’étaient pas encore prêts à révéler leur prochain leader créatif – et qu’ils ne recherchaient pas nécessairement un créateur de renom.

Slimane a consolidé sa réputation – et influencé la couture masculine pendant plus d’une décennie – en tant que créateur de Dior Homme entre 2000 et 2007. Il a ensuite réinventé et enflammé la maison Yves Saint Laurent, propriété de Kering, qu’il a rebaptisée Saint Laurent, entre 2012 et 2016, tout en entretenant des relations étroites avec la famille Arnault, qui contrôle LVMH et Dior.

Son prochain mouvement n’a pas pu être appris immédiatement. Certes, il a l’habitude de relancer une marque et de la quitter au sommet de son succès.

Hedi Slimane au défilé homme Céline automne 2019 dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Getty Images

Entre-temps, il a également pris de longs congés sabbatiques pour poursuivre sa photographie et son art.

Lorsque Slimane a repris les rênes du design de Céline, avec pour mandat d’étendre la marque patrimoniale aux vêtements pour hommes, à la couture et aux parfums, il a adopté une approche différente de celle de son précédente dirigeante créative, la créatrice anglaise Phoebe Philo.

« Je suis enchanté, quel beau choix », a déclaré à WWD Karl Lagerfeld, l’un des fans les plus enthousiastes de Slimane, au moment de sa nomination. « Ce sera génial. »

Slimane a immédiatement apporté une bouffée de fraîcheur et de jeunesse à Céline, en engageant Lalisa Manobal de Blackpink et en l’enrôlant pour jouer dans l’un de ses films de collection pendant la pandémie de coronavirus.

Lorsqu’elle a assisté au spectacle masculin de Slimane du printemps 2023 pour Céline avec Kim Tae-hyung, membre du BTS, mieux connu sous le nom de V, et son meilleur ami, l’acteur Park Bo-gum, un pandémonium s’est ensuivi.

Après quelques retouches esthétiques, et après que Slimane ait déniché le logo Triomphe, Céline a décollé comme une fusée, synonyme de style cool à la française avec une touche bourgeoise.

Il a méticuleusement intégré Céline dans un univers complet, en ajoutant de la papeterie, des écouteurs, des accessoires pour animaux de compagnie, d’autres produits lifestyle et Céline Beauté, la première ligne de cosmétiques de l’histoire de la maison. Des rouges à lèvres ont été ajoutés récemment et un eye-liner sortira ensuite.

La ligne de beauté s’inscrit dans la lignée du lancement par Slimane de la collection de haute parfumerie Céline, qui a fait ses débuts en 2019.

Il semble toutefois que les relations entre Slimane et la direction de LVMH soient devenues de plus en plus tendues.

Pourtant, il semble que Slimane ait travaillé assidûment jusqu’à la fin de son contrat, publiant la semaine dernière un livre relié de 445 pages intitulé « Celine Art Project », qui détaille les 250 œuvres d’art in situ organisées par Slimane pour les produits phares de la marque à travers le monde.