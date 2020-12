Le fonds spéculatif activiste Third Point LLC pousse Intel Corp à explorer des alternatives stratégiques, y compris la possibilité de garder la conception et la production de puces sous un même toit, selon une lettre envoyée mardi au président de la société et examinée par Reuters.

S’il gagnait du terrain, la pression de Third Point pour des changements pourrait conduire à un remaniement majeur chez Intel, qui a mis du temps à répondre aux appels des investisseurs pour externaliser davantage sa capacité de fabrication. Cela pourrait également conduire au dénouement de certaines de ses acquisitions, comme l’achat de 16,7 milliards de dollars du fabricant de puces programmables Altera en 2015.

Le PDG de Third Point, Daniel Loeb, a écrit au président d’Intel, Omar Ishrak, appelant à une action immédiate pour renforcer la position de l’entreprise en tant que fournisseur majeur de puces de processeur pour PC et centres de données. Le fonds basé à New York a amassé une participation de près d’un milliard de dollars dans Intel, selon des personnes proches du dossier.

Les actions d’Intel ont augmenté de 6,1% à 49,95 $, le plus grand nombre en plus de huit mois aux nouvelles, donnant à l’entreprise une valeur marchande de plus de 200 milliards de dollars. L’action avait baissé d’environ 21% cette année, contre une hausse de 43% de l’indice composé Nasdaq.

La tâche la plus urgente d’Intel consistait à résoudre son «problème de gestion du capital humain», car nombre de ses talentueux concepteurs de puces ont fui, «démoralisés par le statu quo», a écrit Loeb dans la lettre.

Intel a perdu sa pole position dans la fabrication de microprocesseurs au profit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et de la société sud-coréenne Samsung Electronics Co Ltd, a écrit Loeb dans la lettre.

Intel perd également des parts de marché sur ses principaux marchés de PC et de centres de données au profit d’Advanced Micro Devices Inc, a ajouté Loeb. NVIDIA Corp domine les modèles de calcul utilisés dans les applications d’intelligence artificielle, tandis qu’Intel a été largement absent de ce marché naissant, selon la lettre.

«Sans changement immédiat chez Intel, nous craignons que l’accès des États-Unis à une offre de semi-conducteurs de pointe ne s’érode, obligeant les États-Unis à s’appuyer davantage sur une Asie de l’Est géopolitiquement instable pour tout alimenter, des PC aux centres de données en passant par les infrastructures critiques, etc.» Loeb a écrit.

Dans une brève déclaration, la société basée à Santa Clara, en Californie, a déclaré: «Intel accueille favorablement les commentaires de tous les investisseurs concernant l’amélioration de la valeur pour les actionnaires. Dans cet esprit, nous sommes impatients de collaborer avec Third Point LLC sur leurs idées pour atteindre cet objectif. »

Loeb a demandé à Intel de retenir les services d’un conseiller en investissement pour évaluer les alternatives stratégiques, y compris s’il devait rester un fabricant d’appareils intégré et le désinvestissement potentiel des acquisitions échouées, selon la lettre. Third Point estime qu’Intel devrait envisager de séparer la conception de ses puces de ses opérations de fabrication dans son usine de fabrication de semi-conducteurs, selon les sources. Cela pourrait inclure une coentreprise dans la fabrication, selon des sources.

Les clients d’Intel, tels qu’Apple Inc, Microsoft Corp et Amazon.com Inc, développent leurs propres solutions de silicium en interne et envoient ces conceptions pour être fabriquées en Asie de l’Est, a écrit Loeb. Il a suggéré qu’Intel doit proposer de nouvelles solutions pour fidéliser ces clients plutôt que de leur faire renvoyer leur fabrication.

Third Point, qui a 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a de l’expérience pour pousser les entreprises à conclure des accords, y compris chez Prudential Plc, Yum! Brands Inc, Dow Chemical et United Technologies. Le fonds Third Point Offshore de la société a augmenté de 19,9% pour l’année jusqu’à la mi-décembre, selon une source proche du dossier.

Loeb a déclaré dans la lettre que Third Point se réservait la possibilité de soumettre des candidats à l’élection au conseil d’administration d’Intel lors de sa prochaine réunion annuelle, s’il ressentait «une réticence à travailler ensemble pour répondre aux préoccupations» soulevées.

EXTERNALISATION DE LA FABRICATION

le COVID-19[feminine La pandémie a donné à Intel un coup de pouce sous la forme ou la flambée des ventes d’ordinateurs portables, alors que les employés et les étudiants travaillent et apprennent de chez eux. Mais la société n’a pas réussi à capitaliser sur la forte demande de semi-conducteurs plus largement, nécessaires pour tout alimenter, des smartphones à l’intelligence artificielle.

En effet, les capacités de fabrication en interne d’Intel ont souvent eu du mal avec les puces personnalisées souhaitées par ses clients. La capacité de ses concurrents à utiliser un large réseau de fournisseurs fait également que bon nombre de ses offres sont en retard sur ses concurrents en termes de vitesse et de consommation d’énergie.

La division de ses opérations de conception et de fabrication pourrait l’aider à produire de meilleures puces à moindre coût en faisant appel à des fournisseurs externes pour fabriquer ses processeurs centraux les plus avancés, une étape que les dirigeants ont longtemps résistée.

Mais vendre les usines Intel, ou même les ouvrir davantage à la fabrication en sous-traitance, pourrait poser un défi car elles sont axées sur son propre processus de conception, plutôt que sur des normes industrielles plus larges que d’autres entreprises suivent.

Les préoccupations américaines en matière de sécurité nationale pourraient constituer un autre obstacle à un éventuel désinvestissement. Les plus redoutables rivaux de fabrication d’Intel – TSMC et Samsung – ont leur base de fabrication à l’étranger, et il n’est pas clair si les régulateurs approuveraient la vente de l’une des activités de fabrication de puces d’Intel à une entité étrangère, compte tenu de son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement.

Intel a nommé son ancien directeur financier, Bob Swan, directeur général l’année dernière. En juin, elle a perdu l’un de ses concepteurs de puces chevronnés, Jim Keller, à la suite d’un différend sur la question de savoir si l’entreprise devrait externaliser davantage sa production, ont déclaré des sources à l’époque.