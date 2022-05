Heddy Honigmann, dont les films parlaient de perte et d’amour, décède à 70 ans

Heddy Honigmann, le cinéaste néerlandais d’origine péruvienne dont les documentaires humains et au rythme doux sur les amuseurs publics du métro parisien, les chauffeurs de taxi péruviens, les personnes handicapées et leurs chiens d’assistance, les soldats de la paix néerlandais et les veuves d’hommes qui avaient été assassinés dans un petit village près de Sarajevo, étaient des histoires de perte, de traumatisme et d’exil – et les forces de soutien de l’art et de l’amour – sont décédées le 21 mai chez elle à Amsterdam. Elle avait 70 ans.

Jannet Honigmann, sa sœur, a confirmé le décès. Elle a dit que Mme Honigmann avait été atteinte d’un cancer et de la sclérose en plaques.

Dans le chaos économique du Pérou dans les années 1990, lorsque le gouvernement a failli mettre le pays en faillite et que l’inflation a grimpé en flèche, de nombreux membres de la classe moyenne ont commencé à travailler au noir comme chauffeurs de taxi, apposant un autocollant «Taxi» sur leurs Volkswagen Beetles ou leurs Nissans cabossées pour signaler qu’ils étaient de garde.

Mme Honigmann a recueilli leurs histoires dans le film de 1995 “Metal and Melancholy”, sur le siège arrière de plus d’une douzaine de taxis dont les chauffeurs comprenaient un enseignant, un policier, un acteur et un employé du ministère de la Justice. (Elle a pris plus de 120 trajets en taxi pour trouver ses sujets.)