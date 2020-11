Hector le bouledogue américain qui ne parlait que l’allemand a maintenant appris l’anglais

Un bulldog américain cruellement abandonné à l’extérieur d’un centre animalier qui ne comprenait que l’allemand a maintenant été enseigné en anglais dans le but de trouver un nouveau foyer.

Le chien “ intelligent et ” aimant ”, affectueusement nommé Hector, a été retrouvé attaché aux portes d’un centre de la RSPCA à Leeds avec des brûlures de cigarette sur le corps le 1er août.

À l’époque, le personnel a essayé de donner au chien d’un an des commandes de base comme «s’asseoir», «talonner», «rester» et «descendre» en anglais – mais il n’a pas répondu.

En réalisant que la voiture de l’homme qui l’a abandonné avait des plaques d’immatriculation étrangères, ils ont donné des commandes dans d’autres langues – avant de finalement s’installer sur l’allemand.

Le bulldog s’entraîne depuis au RSPCA Leeds, Wakefield & District Branch Animal Center à East Ardsley à Leeds, West Yorkshire, et a maintenant appris à répondre à l’anglais au cours des quatre mois où il y est.

Hector avec Lucy et Katie du RSPCA Leeds, Wakefield & District Branch Animal Center

La RSPCA espère trouver le «gros bébé», qui pèse six pierres, une nouvelle maison malgré le fait qu’il a encore du mal à faire confiance à de nouvelles personnes.

Lucynda Hodgson, responsable des soins aux animaux au centre, a déclaré: “ Il avait été jeté avec une muselière lourde et ligoté avec une lourde chaîne de plomb si courte qu’il pouvait à peine s’allonger.

“ Il avait tordu le fil de plus en plus serré autour de son cou et ne pouvait plus bouger du tout.

“ Il ne répondait à aucune commande en anglais, alors, étant donné les plaques étrangères sur la voiture, nous avons décidé d’essayer différentes langues et il est apparu qu’il était en fait assez bien formé et connaissait plusieurs commandes – en allemand.

“ Nous avons commencé à lui présenter des mots anglais et avons utilisé des signaux manuels parallèlement à des commandes verbales, il a donc commencé à le comprendre très rapidement.

«C’est un chien très intelligent et très aimant.

«C’est vraiment un gros bébé; il adore galoper dans le paddock et jouer avec ses balles de tennis géantes. Il est tellement adorable et est un géant si doux.

Le personnel pense qu’il était peu exposé au monde extérieur car il semblait au départ plutôt choqué par les choses quotidiennes telles que la circulation et les étrangers, mais il apprend lentement de plus en plus.

Mme Hodgson a ajouté: “ Tout le personnel ici l’aime absolument, mais il a définitivement une association négative avec les fumeurs, ce qui confirme notre soupçon qu’il a été brûlé avec une cigarette.

«Nous avons deux fumeurs ici et ce sont les seuls membres du personnel dont il ne peut pas être sûr; la seule similitude entre eux et la seule raison pour laquelle il est nerveux est qu’ils fument tous les deux.

“ Hector a toujours du mal à rencontrer et à faire confiance à de nouvelles personnes, il aura donc besoin de nouveaux propriétaires capables de lui rendre visite régulièrement avant de gagner suffisamment de confiance pour le ramener à la maison.

“ Il pèse 40 kg et est un chien gros et fort, donc le personnel aimerait idéalement qu’il aille dans une maison expérimentée avec les grandes races.

“ Il aimerait une maison calme et tranquille sans trop de visiteurs et doit aller dans une famille réservée aux adultes non-fumeurs.

“ Hector peut être un peu contrarié d’être laissé seul, alors nous demandons à ses nouveaux propriétaires de lui apprendre progressivement qu’être seul à la maison n’est pas effrayant.

“ Il bénéficierait également d’une socialisation plus poussée avec d’autres chiens, il serait donc préférable de devenir le seul animal de compagnie dont les propriétaires peuvent lentement le présenter à de nouveaux chiens.

“ Il adorerait une maison rurale avec un grand jardin sécurisé pour galoper et explorer. Il n’aime rien de plus qu’un bon jeu de balle, puis un câlin relaxant et une gratte au ventre dans son chenil ou une délicieuse mâchoire à ronger.

“ C’est un garçon très intelligent qui aime absolument les friandises, il est donc très facile à former – surtout maintenant qu’il a appris l’anglais. Il adorerait apprendre plus de commandes, d’astuces et de compétences.