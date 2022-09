Hector Bellerin se rend à Barcelone en transfert gratuit

Hector Bellerin est retourné dans son premier club de Barcelone en tant qu’agent libre jeudi après qu’Arsenal ait accepté de résilier le contrat de l’arrière droit espagnol.

Le joueur de 27 ans a rejoint son club natal de Barcelone à l’âge de huit ans, mais a déménagé à Arsenal à 16 ans.

Bellerin a disputé 183 matchs de Premier League pour Arsenal et a remporté trois médailles de vainqueur de la FA Cup avec le club. Il a remporté la Copa del Rey la saison dernière alors qu’il était prêté au Real Betis.

Il compte quatre sélections espagnoles.

Bellerin remplace l’Américain Sergino Dest, que Barcelone a prêté jeudi à l’AC Milan avec une option d’achat pour 20 millions d’euros.

Barcelone a été actif jusqu’à la fin d’une fenêtre de transfert estivale chargée, acceptant de vendre l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea pour environ 7,5 millions de livres sterling (8,7 millions d’euros) avec le défenseur Marcos Alonso, un produit du système de jeunesse du Real Madrid, aller dans l’autre sens.

Plus tôt dans la fenêtre, Barcelone a signé les agents libres Franck Kessie et Andreas Christensen et a acheté Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Kounde.

