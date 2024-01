Hécourt Maison / Studio Guma

© Maxime Delvaux

+ 21





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

240 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture



Architecte principal :



Emmanuel Guilloux



© Maxime Delvaux

Description textuelle fournie par les architectes. La transformation de cet ancien corps de ferme en bastide est située dans le village d’Hécourt, dans la Vallée de l’Eure en Normandie, à une heure de Paris. La principale ambition du propriétaire foncier était de créer un lieu pouvant être partagé par ses proches ou par des personnes souhaitant s’éloigner de la ville. Un lieu qui pourrait devenir un sanctuaire familial où les individus pourraient renouer avec la nature. Un espace pour se retrouver avec ses proches, préservant une ambiance de calme et d’intimité. Une expérience architecturale qui pourrait fusionner la modernité dans un canevas rural.

© Maxime Delvaux

Plan – Rez-de-chaussée

Les structures existantes sont composées d’un long mas et de deux petites dépendances. Leurs murs et façades en meulières évoquent l’histoire rurale des lieux. Les toitures recouvertes de tuiles plates rouges, les gouttières en zinc et les linteaux en bois au-dessus de l’ouverture créent une atmosphère chaleureuse et authentique. Les volumes bâtis suivent une pente douce jusqu’au chemin d’entrée, se fondant dans la végétation environnante, qui comprend des hêtres, des noyers, des arbustes, des haies, des rangées de thuyas, des arbres fruitiers et une vaste pelouse. L’ambition du projet était de donner une seconde vie à ces anciens espaces agricoles. Nous avons voulu préserver leurs qualités matérielles et spatiales, ainsi que l’organisation séquentielle des espaces.

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Le résultat des agencements était en quelque sorte dicté par ces éléments existants. Les espaces se déploient les uns après les autres, offrant une transition fluide entre les espaces partagés et privés. Chaque espace est aménagé à un niveau différent suivant la topographie du site. Les chambres sont situées dans la partie basse du terrain. Les murs, poutres et cheminées existants ont été conservés, ainsi que les ouvertures. Les pièces sont ouvertes sur le jardin tout en conservant un sentiment d’intimité renforcé par les fenêtres verticales traditionnelles.

© Maxime Delvaux

Les espaces communs sont divisés en deux sections. La cuisine-salle à manger, située dans l’ancien hangar à charrettes, sert d’espace de vie central où se croisent différents flux, offrant des vues sur les espaces intérieurs et extérieurs. Cet espace haut de plafond s’ouvre sur une terrasse en pierre côté sud-est et sur un jardin côté nord-ouest, créant un étage continu entre les deux parties du terrain. En été, cet espace se confond avec l’extérieur, devenant un carrefour d’activités externes et internes. En hiver, l’espace est chauffé par le soleil du matin et offre un nid confortable ouvert sur la nature environnante.

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Le séjour est situé dans une ancienne étable où vivaient les animaux au rez-de-chaussée et où la paille était empilée au premier niveau. Cette typologie, moins ouverte sur l’extérieur, nous a donné la possibilité de proposer une expérience plus intimiste, en mettant davantage l’accent sur l’espace intérieur. Le rez-de-chaussée est centré autour d’une cheminée centrale. Cet espace de détente et de discussion dispose de deux grandes fenêtres, encadrant des vues pittoresques sur le paysage et capturant la douce lumière de l’aube et du crépuscule.

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Le parquet du premier niveau a été partiellement démoli pour créer une mezzanine offrant un deuxième espace idéal pour des activités tranquilles comme lire ou regarder des films. Nous choisissons le béton, l’acier et l’aluminium laqué comme matériaux principaux de notre intervention. Leurs textures contrastent subtilement avec l’essence minérale de la structure originale, tandis que leurs tons cherchent à s’harmoniser avec la palette de couleurs existante. Cette approche permet d’introduire la modernité sans compromettre le patrimoine du bâtiment, en préservant son caractère authentique et bucolique.