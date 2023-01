Heckingbottom exhorte Sheffield United à ignorer la “distraction” de l’embargo sur les transferts

Il est rare qu’une équipe écartant 14 points du peloton de chasse dans la course à la promotion automatique le fasse sous un nuage.

Cela, cependant, est Sheffield United en ce moment après avoir clôturé une semaine qui a vu le club placé sous embargo sur les transferts avec une victoire 1-0 sur Hull City.

Mardi, le club s’est vu interdire de recruter des joueurs en raison de leur non-paiement à temps d’un versement prévu de frais de transfert. On ne sait pas encore combien d’argent est impliqué, mais les responsables du club sont convaincus que l’affaire sera résolue “la semaine prochaine” et que l’embargo sera levé.

Aucune explication n’a été donnée pour le non-paiement, mais les fonds ont été serrés à Bramall Lane puisque le club n’a pas été en mesure de combler le manque à gagner de 40 millions de livres sterling causé par la relégation de la Premier League en 2021.

Prince Abdallah, le propriétaire du club depuis qu’il a remporté sa lutte pour le pouvoir avec Kevin McCabe devant la Haute Coura dû injecter entre 15 et 20 millions de livres sterling l’été dernier pour atténuer des problèmes de trésorerie similaires, tandis que les paiements de parachute du club et les frais de 24 millions de livres sterling payés par Arsenal pour Aaron Ramsdale il y a deux étés ont depuis longtemps été hypothéqués.

On ne sait pas quel paiement de transfert a été manqué, mais les derniers comptes publiés pour la saison 2020-21 révèlent que United devait encore un peu moins de 20 millions de livres sterling en paiements de transfert. Ceux-ci incluent des sommes impayées dans les accords qui ont amené Sander Berge, Rhian Brewster et Oli McBurnie à Bramall Lane.

Comme pour la grande majorité des transferts dans le jeu au sens large, United a réparti le coût de tous les frais sur la durée du contrat d’un joueur – ce qui signifie qu’il y a encore une partie importante des dépenses combinées de 60 millions de livres sterling sur ces trois signatures les plus chères dans le l’histoire du club, ainsi que le duo d’ailiers Max Lowe et Jayden Bogle qui se sont joints pour un total de 11 millions de livres sterling du comté de Derby.

Paul Heckingbottom, qui vient de mener son équipe à une dixième victoire en une douzaine de championnats, admet que la situation est loin d’être idéale.

“L’EFL nous a sanctionnés”, a-t-il déclaré. «Nous travaillons dur pour y faire face, mais je laisse cela aux pouvoirs en place pour régler cela. Je ne vais pas m’impliquer.

« Tout d’abord, je ne peux rien y faire. Je n’ai pas l’argent pour régler ça ! Deuxièmement, ce n’est une distraction que si nous la laissons être une distraction. Depuis novembre (2021, date à laquelle il a été nommé), nous avons eu toutes sortes de choses à gérer et nous l’avons fait. Ceci est juste un autre.

“Je ne laisserai rien nous gêner ou nous arrêter, c’était le message aux garçons.”

United étant frappé de sanctions EFL souligne pourquoi la prise de contrôle en cours par une partie encore inconnue est considérée comme si cruciale pour l’avenir de United.

Le prince Abdallah a accepté une offre pour sa participation dans le club à la fin de l’année dernière, les nouveaux propriétaires potentiels ayant versé un acompte substantiel à l’homme d’affaires saoudien dans le cadre d’une offre qui est maintenant avec l’EFL.

Les initiés du club sont convaincus que cette proposition de vente s’en tirera mieux que l’offre de 115 millions de livres sterling de l’homme d’affaires américain Henry Mauriss qui a été acceptée l’année dernière pour s’effondrer peu de temps après.

Que le club soit à court d’argent ne devrait pas surprendre. Il n’y a eu qu’une seule indemnité de transfert payée depuis octobre 2020 – les 3 millions de livres sterling qui ont amené Anel Ahmedhodzic à Bramall Lane l’été dernier – tandis que le nombre de contrats de la première équipe devant expirer en juin sans aucune offre de renouvellement encore sur la table est bien avancé. chiffres doubles.

Comme L’athlétisme clairement indiqué dans notre aperçu du lendemain de Noël pour la prochaine fenêtre de transfert, les chances de tout ajout en janvier étaient déjà minces, voire inexistantes. Même Reda Khadra a coupé court à son prêt de Brighton & Hove Albion – et l’économie de salaire qui en a résulté – a à peine changé la situation.

Heckingbottom a collé avec véhémence à la ligne publique selon laquelle il veut toujours un remplaçant. Mais, en réalité, cela a toujours semblé peu probable car United ne payait qu’une fraction du salaire de Khadra, ce qui signifie que le manager de United n’aura pas grand-chose à jouer sur le marché même si l’embargo sur les transferts est levé la semaine prochaine.

La saga en cours sur le terrain d’entraînement de l’équipe première du club a été une autre indication de la pression financière. Heckingbottom a accepté de puiser dans son budget de jeu pour la saison pour installer une nouvelle surface à la pointe de la technologie, comprenant un chauffage par le sol et un drainage amélioré, sur le terrain d’entraînement de United. Un examen de la série de blessures du club la saison dernière avait pointé du doigt son mauvais état.

Environ 1,8 million de livres sterling ont été dépensés pour le nouveau terrain, qui a été utilisé pour la première fois par les joueurs en octobre. Cependant, un retard dans la connexion du système souterrain pour des raisons de coût signifiait qu’il ne pouvait être utilisé que par intermittence au milieu d’une vague de froid avant Noël.

La question a depuis été résolue et le système souterrain connecté. Mais on soupçonne que le retard a contribué à ce que l’herbe ne se lie pas complètement, ce qui a obligé les joueurs à s’entraîner sur d’autres terrains plus lourds à Shirecliffe ces dernières semaines.

Heckingbottom la semaine dernière a suggéré que les récentes blessures musculaires subies par George Baldock et Enda Stevens étaient dues au fait de devoir basculer entre jouer sur ces surfaces molles, le terrain beaucoup plus ferme de Bramall Lane et le terrain 3G de Shirecliffe.

Même si l’embargo est levé, les révélations de cette semaine vont inquiéter les supporters. Notamment parce que les problèmes de trésorerie pourraient encourager les clubs rivaux à tester le courage de United en termes de rétention de joueurs clés, tels qu’Iliman Ndiaye et Sander Berge.

De manière encourageante, l’état d’esprit de United, même dans un paysage financier aussi difficile, a été de se concentrer uniquement sur l’acheminement de l’argent précieux disponible vers le côté football de l’entreprise.

Cette position admirable est la raison pour laquelle l’équipe de Heckingbottom a effectivement 15 points d’avance sur le peloton de chasse lorsque la différence de buts est prise en compte. Néanmoins, ce n’est sûrement que lorsque le nuage de cet embargo sur les transferts est déplacé par la facture impayée que les supporters peuvent se détendre.

(Photo : Naomi Baker/Getty Images)