Heckingbottom déchire les arbitres « épouvantables » du PL après la défaite tardive des Spurs

Le manager de Sheffield United, Paul Heckingbottom, a dénoncé le niveau « épouvantable » des arbitres de Premier League après que son équipe ait subi une défaite dans les arrêts de jeu à Tottenham samedi.

Les nouveaux venus de Premier League étaient sur la bonne voie pour leur première victoire de la saison grâce au but de Gustavo Hamer, mais les Spurs ont scellé une victoire spectaculaire avec des frappes de Richarlison et Dejan Kulusevski respectivement à la 98e et à la 100e minute.

Après le match, Heckingbottom était furieux contre les officiels pour un certain nombre d’incidents tout au long du match.

« Le fonctionnement des officiels est épouvantable », a-t-il déclaré Sky Sports dans son interview d’après-match. « Il ne s’agit pas de décisions en matière de football, mais simplement de gestion du match. Ce qui m’inquiète, c’est que toute l’attention est portée sur les cartons jaunes, la perte de temps et les nouvelles directives.

« Tout d’un coup, l’accent est mis sur la perte de temps, alors ils dictent notre façon de jouer. Si vous jouez pour tirer des coups de pied de but depuis l’arrière, vous vous installez dans une direction, et si les Spurs vont à l’encontre de cela, cela dicte la décision. tu fais.

Paul Heckingbottom était en colère contre les officiels après la défaite de son équipe à Tottenham samedi. Photo de Stephen Pond/Getty Images

« On nous dit de jouer longtemps, vous ne pouvez pas le faire. Wes [Foderingham] a été averti pour manipulation hors des sentiers battus et vous le menacez d’un autre jaune [for dissent]vous ne pouvez tout simplement pas le faire.

« Quand je parle aux arbitres, ils n’ont aucune idée de ce dont je parle. Ils arbitrent nos matchs au plus haut niveau et ils ne connaissent tout simplement pas le jeu. Nous devons trier cela et trier » C’est rapide. Ça a gâché le spectacle. «

Heckingbottom était également contrarié par le peu de protection du gardien de United Foderingham et a remis en question la décision d’expulser l’attaquant Ollie McBurnie tardivement.

« Vous voyez toute la frustration », a-t-il ajouté. « Les deux équipes, les deux côtés, les deux équipes ont retiré Mickey de l’arbitre et pour résumer, Ollie McBurnie a été expulsé pour avoir dit à l’arbitre que quelqu’un lui tirait son maillot.

« Nous venons de voir quelqu’un tourner le dos, sauter sur notre gardien de but, mener avec un coude, il a besoin de points de suture – et c’est considéré comme la même infraction. Que se passe-t-il dans notre match ? »