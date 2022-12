Hébron possible symbole des relations israélo-palestiniennes sous le nouveau gouvernement de droite

Le poste de contrôle contrôlé par les Israéliens à Hébron (Bab al Zawiyah) divise les Palestiniens dans leur ville. Une nouvelle arme placée sur le côté du poste de contrôle (en haut à droite) a été installée juste après les récentes élections israéliennes. Il peut tirer à distance des munitions réelles ainsi que d’autres munitions spéciales de « contrôle des foules ». (Tanya Habjouqa/NOOR pour le Washington Post)

HEBRON, Cisjordanie – Le mois dernier, alors que des dizaines de milliers de pèlerins juifs de droite défilaient dans la vieille ville d’Hébron sous la protection de l’armée israélienne, Aisha Alazza, 18 ans, s’est aventurée sur son balcon pour apercevoir. Alors qu’elle sirotait un café et regardait la marche dégénérer en violence, un groupe d’hommes israéliens s’est approché de l’autre côté de la route en criant “Putain !” sur elle en arabe et en lançant des pierres. Elle a été frappée au visage.

Les voitures palestiniennes étant interdites dans ce quartier, une ambulance était hors de question. Au lieu de cela, les quatre sœurs d’Alazza l’ont emmenée à l’intérieur, ont appliqué de la glace et des huiles sur la plaie enflée et ont attendu que les hommes s’en aillent.

Alazza sait qu’elle les reverra – après tout, ce sont ses voisins. Ils sont également directement liés aux membres du sionisme religieux, le bloc politique d’extrême droite autrefois marginal qui a défendu l’affirmation de la souveraineté israélienne en Cisjordanie et sera la deuxième plus grande force du nouveau gouvernement israélien.

Avant même que le sionisme religieux n’entre en fonction – prenant en charge des portefeuilles ministériels influents qui lui donneront un contrôle sans précédent sur ce territoire contesté – leurs promesses de préparer le terrain pour l’annexion exacerbent les dangers quotidiens et les indignités de la vie en Cisjordanie occupée, disent les habitants. Beaucoup préviennent que le conflit sanglant et bibliquement teinté d’Hébron, entre ses 800 colons israéliens de la ligne dure et ses 200 000 Palestiniens, est un test pour l’avenir des relations entre les deux peuples sous le prochain gouvernement.

Les alliés d’extrême droite de Netanyahu pourraient aggraver la crise en Cisjordanie, craignent les critiques

Certains des visages de la nouvelle administration du Premier ministre entrant Benjamin Netanyahu sont familiers à Hébron. Itamar Ben Gvir et Orit Strook sont tous deux des résidents de la colonie de la ligne dure voisine de Kiryat Arba et ont harcelé et agressé des Palestiniens pendant des décennies.

« Netanyahu a donné à Ben Gvir le pouvoir de faire ce qu’il veut, et ce qu’il veut, c’est que nous partions », a déclaré Alazza cette semaine, depuis le balcon où elle a été frappée.

Le gouvernement israélien le plus d’extrême droite et le plus favorable aux colons de son histoire prête serment au cours de l’une des années les plus meurtrières pour les Israéliens et les Palestiniens. Depuis le printemps dernier, une série d’attaques palestiniennes dans des villes israéliennes et de nombreux postes militaires ont été confrontées à des raids militaires israéliens quasi nocturnes à travers la Cisjordanie, faisant au moins 150 morts palestiniens et 31 israéliens.

Pour l’activiste Tal Sagi, cependant, la violence et la détérioration des relations ont eu un effet secondaire positif : les Israéliens prêtent à nouveau attention à l’occupation.

L’ancien soldat du groupe anti-occupation Breaking the Silence a déclaré que de nombreux Israéliens sont choqués par les images provenant d’Hébron, où le jour même où Ben Gvir a été nommé à la tête du ministère de la Sécurité nationale élargi, des soldats israéliens ont violemment affronté la gauche- militants israéliens de l’aile.

Des vidéos virales montrent un soldat clouant un militant au sol et le frappant à plusieurs reprises, et un autre, de la même unité, disant : « Ben Gvir fera régner l’ordre dans tout cet endroit. … T’es foutu. … Vous avez fini de faire de cet endroit votre « bordel ».

« Il y a quelque chose de bien dans le fait qu’Hébron fait la une des journaux », a déclaré Sagi, qui a grandi dans une colonie de Cisjordanie et a ensuite servi à Hébron. “Il y a tellement de normalisation, tellement de silence que de nombreux Israéliens – des gens que je connais – ne sont même pas conscients que des pans entiers de terre et des groupes de personnes sont sous contrôle militaire israélien.”

Le chef du sionisme religieux, Bezalel Smotrich, se verra accorder la supervision du ministère de la Défense, ainsi que l’accès à des milliards de shekels en tant que chef suppléant du ministère des Finances. Il s’est engagé à consacrer dans la loi les droits des résidents dans toutes les colonies, en particulier pour faciliter la poursuite de la construction en Cisjordanie.

Smotrich et Ben Gvir étaient tous deux soupçonnés d’avoir été impliqués dans le terrorisme dans leur jeunesse, soutenant des attaques contre des Palestiniens et des politiciens israéliens qui cherchaient à signer des accords de paix pour mettre fin au conflit.

“Je vais m’assurer qu’Israël assume la responsabilité de la Judée et de la Samarie”, a déclaré lundi Smotrich à la radio 103fm, en utilisant le nom biblique de la Cisjordanie. Il a ajouté que les administrations précédentes ont « étouffé » la croissance d’un demi-million de colons.

Harel Chorev, chercheur au Centre Moshe Dayan d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Université de Tel Aviv, a déclaré que bien que le bloc du sionisme religieux représente une petite minorité de l’électorat israélien avec seulement 14 sièges sur les 120 membres de la Knesset, leur rôle crucial dans la prochaine coalition leur donnera un pouvoir démesuré.

“Ils sont une minorité, mais une qui est déterminée et dogmatique, qui pense que ce sont les pionniers de la nouvelle frontière”, a-t-il déclaré. “Ils pourront dicter la politique dans une lutte territoriale, dans laquelle ils veulent limiter la capacité d’expansion de leurs adversaires.”

Un ancien haut responsable du COGAT, l’agence militaire israélienne responsable des affaires civiles en Cisjordanie occupée, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat afin de parler de questions militaires sensibles, a qualifié l’autorité attendue du sionisme religieux en Cisjordanie de « rampante annexion, supprimant toutes les options pour une solution à deux États.

Smotrich et Ben Gvir, a-t-il dit, “pourraient provoquer toutes sortes d’explosions”.

Issa Amro, un activiste palestinien qui organise des visites pour attirer l’attention sur l’occupation, a déclaré que ces explosions se produisaient déjà à Hébron, ce qui, selon lui, devrait être un récit édifiant pour le reste d’Israël.

“Au cours des deux dernières années, il y a eu une hébronisation progressive du reste d’Israël”, a-t-il déclaré lors de sa première tournée depuis sa libération d’une détention intermittente d’une semaine pour avoir filmé la vidéo du soldat qui est devenue virale.

Alors qu’il marchait dans les rues avec son groupe, Amro a été confronté à un jeune colon qui l’a harangué. Quand Amro vient de s’éloigner, l’homme a crié à plusieurs reprises « où t’enfuis-tu, Issa ? »

“Pendant des années, nous avons connu l’oppression et la brutalité, mais maintenant il y a aussi le fascisme dans le prochain gouvernement, et cela rend plus difficile pour tout le monde de fermer les yeux”, a déclaré Amro, luttant pour se faire entendre face aux cris du colon. .

La visite a ensuite tourné au coin de la rue Shuhada, autrefois le cœur animé de la vieille ville qui est maintenant une ville fantôme de bâtiments fermés. À une extrémité se trouve le poste de contrôle de Bab al-Zawiyah, où depuis la victoire électorale de la droite, l’attente pour les Palestiniens revenant dans la ville après le travail ou les courses a duré jusqu’à six heures.

Une mitrailleuse télécommandée chargée de grenades assourdissantes, de balles à pointe éponge et d’autres outils anti-émeute, était fixée au niveau supérieur de la porte en septembre. Pendant des semaines, les Palestiniens qui passaient dessous pensaient que ce n’était qu’un appareil photo.

Soudain, un policier soutenu par deux véhicules blindés s’est arrêté autour d’Amro et de son groupe et l’a informé qu’il avait été arrêté. Le colon en colère de plus tôt les avait appelés en affirmant qu’Amro violait une ordonnance restrictive censée l’interdire de la ville.

“Nous ne voulons pas que vous fassiez des ennuis, des provocations”, a déclaré l’officier israélien, sa main tremblante alors qu’il rendait les cartes d’identité du groupe après avoir enregistré les numéros, et laissant la visite reprendre.

« Est-ce une provocation pour moi de discuter de mes propres droits ? » demanda Amro à plusieurs reprises. L’officier l’ignora.