Namajunas s’est connecté au ras de la tête de Zhang lors du premier tour au VyStar Veterans Memorial Arena en Floride, abattant le combattant chinois avant de poursuivre avec des frappes au sol alors que le combat était interrompu.

Zhang, abasourdie et instable, a protesté auprès des responsables alors qu’elle semblait insister sur le fait qu’elle avait bien voulu continuer, mais la championne détrônée de 115 lb n’avait offert aucune défense alors que Namajunas lui martelait la tête après l’avoir envoyée s’écraser sur la toile.

MON DIEU! 👀Rose Namajunas (+170) assomme Weili Zhang pour remporter le championnat UFC Strawweight! 🦶# UFC261pic.twitter.com/XC1Qn8e07U – FOX Bet (@FOXBet) 25 avril 2021

Namajunas a offert sa main à Zhang dans un moment de réconciliation alors que la combattante vaincue était assise sur son tabouret, à la suite d’une montée du combat qui a été gâchée par les commentaires « mieux rouges que morts » de Namajunas envers sa rivale de la nation communiste.

Cependant, l’émotion dominante pour Namajunas était celle de la joie de retrouver le titre qu’elle détenait avant de perdre contre Jessica Andrade à l’UFC 237 en mai 2019.

«Je l’ai fait à nouveau … je devais vraiment avoir foi en Dieu, et c’est ce qui m’a permis de traverser. Namajunas l’a dit à Joe Rogan par la suite. « Je suis le meilleur. »

Pour une Zhang stupéfaite, cela a cassé une séquence de victoires remarquable de 21 combats, car elle n’a subi que la deuxième défaite de sa carrière professionnelle en MMA et une première dans l’octogone UFC.

Les entremetteurs de l’UFC se lèchent les lèvres du talent au sommet des rangs féminins de 115 livres, avec la possibilité de donner à Zhang un match revanche direct avec Namajunas – comme Dana White l’a laissé entendre samedi soir – ou de confronter la star chinoise dans un concours pour un première place contre l’ancienne ennemie Joanna Jedrzejczyk.

Zhang et Jedrzejczyk se sont livrés à un combat effréné de l’année à l’UFC 248 en mars 2020, et cela pourrait être le combat à mener pour déterminer qui obtient un tir à la ceinture maintenant autour de la taille de Namajunas.

Le règne précédent de Namajunas en tant que championne des poids paille a commencé dans un style tout aussi spectaculaire lorsqu’elle a éliminé Jedrzejczyk à l’UFC 217 en 2017, même si elle n’a défendu le titre qu’une seule fois – lors d’un match revanche avec le Polonais – avant de le perdre face à Andrade.

La star née à Milwaukee visera un règne plus long cette fois-ci et est une fois de plus la femme à battre au sommet des rangs des poids-paille de l’UFC, regorgeant de talents.

Wowwww félicitations Rose 🌹 # ufc261 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 – Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 25 avril 2021