Hébergement de charme et événements de dégustation de vin à la maison historique Hoffman de Fairbury – Shaw Local

Hoffman House : hébergement et événements Sisters Inn, bar à vin Take Five Rendezvous

310 South 3rd Street, Fairbury, Illinois

217-714-6579

Que vous recherchiez une maison entière ou juste un séjour d’une nuit, bienvenue dans la belle Hoffman House dans la campagne de Fairbury, dans l’Illinois.

Avec la possibilité d’héberger jusqu’à douze personnes avec 5 chambres, 7 lits et 4,5 salles de bain, il y a un espace pour accueillir toute votre équipe de tournée. Des meubles vintage surdimensionnés, des douches carrelées à l’italienne et une cuisine bien équipée, vous vous sentirez comme chez vous ici à Hoffman House. Mais les commodités ne s’arrêtent pas là !

(Ryan Bachtold)

Blottissez-vous dans le confortable bar à vin Take Five Rendezvous généralement ouvert au public ou réservez pour votre groupe privé. Des événements peuvent être organisés à l’intérieur ou sur la grande pelouse si le temps le permet.

Situé à quelques kilomètres au sud de Pontiac, Illinois, prenez Alt US Rt 66 (I-55) ou Old US Rt 66 South puis East sur US Rt 24 et vous atteindrez Fairbury, Illinois, et ses 4 000 habitants.

Pour réserver une chambre dans cette superbe destination d’hébergement à l’extrémité sud des premiers cent milles, visitez la page Airbnb de Hoffman House.