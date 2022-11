Hebe de Bonafini, qui a dirigé les mères argentines des “disparus”, décède à 93 ans

Il y a eu des moments où Hebe de Bonafini a inspiré le monde : défiant la junte militaire argentine pour mener une campagne de mères demandant justice pour des milliers de personnes “disparues” par la dictature – y compris ses deux fils et sa belle-fille. Il y eut aussi des moments de désunion et de mépris. Ses opinions stridentes ont divisé le célèbre mouvement des Mères de la Plaza de Mayo, et sa langue caustique pourrait la laisser isolée en raison de commentaires considérés comme antisémites et justifiant les attentats du 11 septembre 2001 en guise de récompense pour l’intimidation de l’Amérique.

Son héritage contrasté – inébranlable et aliénant – est devenu un élément incontournable de la vie politique argentine pendant plus de quatre décennies alors que le pays était aux prises avec les horreurs du régime de la junte de droite de 1976 à 1983 et reconstruisait une démocratie toujours hantée par le passé.

Mme de Bonafini, autrefois mère de famille avec une éducation au lycée, a traversé cet arc en tant que voix de la conscience sur la “sale guerre” du régime, mais aussi en tant que gardienne de sa propre marque politique combative qui n’autorisait presque aucun terrain d’entente.

“C’est vrai que je suis très radicale”, a déclaré Mme de Bonafini, décédée le 20 novembre dans un hôpital de La Plata, en Argentine, à 93 ans. “Les mères demandent toujours le maximum, et quel est le maximum que nous demandons pour : avoir la justice, maintenir les principes et vivre avec l’éthique.

Le groupe a d’abord été galvanisé par la rage et le chagrin. Mme de Bonafini et 13 autres mères – toutes avec des enfants ou des proches disparus – se sont réunies en 1977 devant le principal palais du gouvernement à Buenos Aires. C’était un défi courageux à la dictature et à ses violentes répressions contre tous ceux qu’elle percevait comme une menace, y compris les journalistes, les auteurs, les professeurs, les étudiants de gauche et les opposants politiques.

Les mères revenaient chaque jeudi. Et d’autres se sont joints chaque semaine, se promenant autour d’une tour de l’horloge et tenant des images de leurs proches disparus. Un simple foulard blanc, orné des noms des disparus, devient la marque de fabrique du mouvement. Mme de Bonafini a rarement été vue sans un foulard avec des mèches de cheveux – châtain, puis gris – qui ressortaient au fil des années.

Lorsque la police a saisi l’un des premiers dirigeants de la manifestation, Azucena Villaflor, en décembre 1977, Mme de Bonafini a rassemblé le groupe sur la place et a rapidement orienté le ton des marches dans une direction plus agressive. Mme de Bonafini a ensuite apporté des mégaphones et des haut-parleurs, criant des insultes contre la junte et criant les noms des personnes disparues. (Villaflor a été emmenée dans un camp de prisonniers et ses restes ont été retrouvés par des équipes médico-légales en 2005.)

On estime à 30 000 le nombre de personnes « disparues » et présumées tuées par le régime militaire. Les mères argentines ont inspiré des mouvements similaires au fil des décennies, notamment des rassemblements pour la paix dirigés par des femmes pendant les guerres des Balkans et des mères russes s’opposant à la guerre en Ukraine.

« Nous ne nous battons pas pour savoir si nos enfants sont vivants ou morts », a déclaré Mme de Bonafini en 1986. « Nous avons un combat beaucoup plus vaste. Nous recherchons la justice, et tout ce que cela pourrait signifier : que les gens n’oublient pas.

En février 1977, les forces de sécurité ont emmené le fils aîné de Mme de Bonafini, Jorge, qui faisait partie d’une faction de guérilla de gauche. En décembre 1977, son autre fils, Raúl, a été emmené. Six mois plus tard, la femme de Jorge, María Elena Bugnone Cepeda, a été arrêtée. Aucun n’a été revu par leurs familles.

“Avant que mon fils ne soit kidnappé, j’étais juste une autre femme, une autre femme au foyer”, a déclaré Mme de Bonafini en 2017.

Miguel Etchecolatz, exécuteur de la “sale guerre” argentine, décède à 93 ans

Même après l’effondrement de la junte, Mme de Bonafini a maintenu son style de confrontation avec ses successeurs démocratiquement élus pour exiger des réponses et infliger des sanctions. Pendant tout ce temps, a-t-elle dit, les menaces contre elle n’ont jamais cessé. Dans le livre de 1988 du biographe Alejandro Diago, “Hebe Bonafini, Memoria y Esperanza”, elle se décrit comme une “mère-lion” toujours en chasse.

Ce zèle, cependant, a provoqué des divisions et des récriminations. Le mouvement des mères s’est scindé en 1986 selon la ligne avec moi ou contre moi tracée par Mme de Bonafini. Certains l’ont rejointe. D’autres se sont séparés en une faction distincte, se plaignant que les tendances politiques de Mme de Bonafini étaient devenues trop extrêmes et son tempérament trop imprévisible.

Elle a adopté de fermes opinions anti-américaines – une position de principe, selon elle, compte tenu du soutien américain à la dictature argentine et à d’autres régimes de droite en Amérique latine – et a embrassé certains des principaux ennemis de Washington, tels que Fidel Castro à Cuba, Hugo Chávez au Venezuela et Les guérilleros des FARC dans la guerre civile colombienne. Après les attentats du 11 septembre, Mme de Bonafini a déclaré qu’elle ressentait du « bonheur ».

“Le sang de tant de personnes à ce moment-là a été vengé”, a-t-elle déclaré, soulignant les bombardements de l’OTAN, les embargos américains et les alliances militaires avec des gouvernements autoritaires. “C’était à cause de ce pouvoir que ces hommes ont attaqué, avec leur propre corps”, a-t-elle ajouté. “Et tout le monde le savait.” (D’autres aussi, dans le monde entier, établissent des liens entre les attentats et la politique étrangère américaine.)

Le journaliste argentin Horacio Verbitsky l’a appelée pour les remarques. Elle a riposté en notant sa foi juive et en le qualifiant de « serviteur des États-Unis », portant des accusations de diffamation antisémite.

En 2005, elle a également dénoncé le pape Jean-Paul II, affirmant qu’il « irait en enfer » pour son rôle reconnu dans l’aide à l’effondrement du communisme. Plus tard, elle a demandé le soutien de ses efforts de lutte contre la pauvreté auprès du pape François, né en Argentine et devenu le premier pontife latino-américain.

Pourtant, un plan mené par Mme de Bonafini pour construire des appartements pour les habitants des bidonvilles de Buenos Aires s’est démêlé en 2011 dans un scandale qui a profondément terni son image de militante sociale.

L’alliée politique de Mme de Bonafini, Cristina Fernández de Kirchner, alors présidente argentine, a mis de côté 45 millions de dollars pour Sueños Compartidos (“Shared Dreams”), un groupe caritatif fondé par le groupe de Mme de Bonafini, la Fondation Mères de la Plaza de Mayo.

Le choix de constructeurs de Mme de Bonafini a soulevé des sourcils : une société appelée Meldorek, liée à un ami et conseiller, Sergio Schoklender, qui avait été emprisonné avec son frère Pablo pour avoir torturé et tué leurs parents en 1981. Mme de Bonafini s’était liée d’amitié avec Sergio Schoklender en prison pour des problèmes communs de droits humains avant sa libération en 1995.

Des allégations ont rapidement été soulevées concernant une surfacturation présumée de la part de Meldorek et le non-paiement des pensions des travailleurs. Pendant ce temps, Schoklender a voyagé dans un avion privé et aurait utilisé l’argent de l’entreprise pour acheter une Ferrari et des yachts – bien qu’il ait affirmé qu’il n’était pas propriétaire de l’entreprise.

Schoklender a été accusé de fraude et de mauvaise gestion fiscale. Un juge en 2017 a étendu les actes d’accusation à Mme de Bonafini. Elle a affirmé que les allégations avaient été montées par des ennemis politiques. L’affaire est toujours ouverte.

Les dirigeants argentins, cependant, ont été effusifs d’hommages après sa mort. “Nous avons perdu un combattant infatigable”, a déclaré un déclaration du président Alberto Fernández. “Elle a fait face au génocide quand le bon sens collectif est allé dans une autre direction”, a-t-il ajouté.

Hebe María Pastor est née à Ensenada, au sud-est de Buenos Aires, le 4 décembre 1928, et a quitté l’école après le primaire pour aider sa famille. En 1942, elle épouse Humberto Alfredo Bonafini et ils eurent trois enfants ensemble. (Son mari est décédé en 1982.)

Après le rétablissement de la démocratie en 1983, Mme de Bonafini a dénoncé la portée limitée des procès d’anciens responsables de la junte. Puis, en 1986, une amnistie a été adoptée qui couvrait de nombreux agents de sécurité dans les tentatives d’éviter les bouleversements post-junte dans l’armée et la police. Ses protestations se sont multipliées.

En 1996, Mme de Bonafini a été battue par la police lors d’une manifestation étudiante contre l’introduction des examens d’entrée à l’université. “Jamais auparavant du sang n’avait coulé sur une écharpe des mères”, a déclaré Mme de Bonafini au New York Times. “S’ils avaient pu, je crois qu’ils m’auraient tué.”

Son effet polarisant était évident dans la foulée. Un interlocuteur d’une émission de radio matinale a grommelé que Mme de Bonafini “met toujours son nez militant là où il n’appartient pas”.

Cinq ans plus tard, Mme de Bonafini a déclaré avoir reçu des menaces anonymes selon lesquelles des agresseurs la frapperaient “là où ça fait le plus mal”. En mai 2001, deux hommes se faisant passer pour des employés d’une compagnie de téléphone sont entrés chez elle et ont roué de coups sa fille, María Alejandra Bonafini, et brûlé les bras de la femme avec une cigarette.

La mort de Mme de Bonafini a été annoncée par sa fille, sa seule survivante, et des déclarations de dirigeants politiques argentins. Aucune cause n’a été donnée.

L’élection du président de gauche Néstor Kirchner en 2003 a amené une nouvelle alliance politique avec Mme de Bonafini. Kirchner a levé l’amnistie et a repris les poursuites pour les crimes présumés de “sale guerre”. Mme de Bonafini a soutenu la famille, y compris la veuve de Kirchner, Cristina, et son successeur politique, au milieu d’allégations de corruption. (Cristina Fernández de Kirchner est l’actuelle vice-présidente.)

“Nous sommes leur voix, ou essayons d’être leur voix”, a déclaré Mme de Bonafini à propos des disparus.

Le groupe U2 a rendu hommage aux manifestations dans sa chanson de 1987 “Mothers of the Disappeared”. Lorsque U2 s’est rendu en Argentine en 1998, le chanteur Bono a pris le temps de rencontrer Mme de Bonafini.