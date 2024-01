Avec l’aimable autorisation de la Fondation Fosun

L’exposition « Building Soulfulness » du Heatherwick Studio vient d’ouvrir ses portes au Bund Finance Center à Shanghai. Organisé par Mami Kataoka, elle se déroulera du 17 janvier au 14 mars 2024. L’exposition célèbre les créations du studio, soulignant leur lien durable avec la Chine. L’exposition se déroule à la Fondation Fosun, à l’intérieur du Bund Finance Center, conçu par Heatherwick Studios et Foster + Partners en 2017.

+ 1

L’exposition présente des modèles du travail global du studio, y compris un modèle grandeur nature de Airo, une automobile destinée à purifier l’air en mouvement et un assortiment de chaises pivotantes. Il explore également l’histoire du West Bund Orbit, le projet le plus récent du studio à Shanghai. Il comprend des modèles de la prochaine galerie et de l’espace événementiel au bord de l’eau, ainsi qu’un modèle d’exposition.

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Fosun

La dernière section de l’exposition s’intitule « Humaniser », invitant les visiteurs à discuter des qualités émotionnelles des villes. Les questions sont imprimées sur un parchemin de 1,6 mètre de diamètre, posant des questions simples mais qui suscitent la réflexion, telles que : « Quels bâtiments vous font vous sentir bien rien qu’en passant devant eux ? Les invités peuvent dessiner leurs réponses, suscitant une conversation et un outil d’enquête pour enregistrer les goûts des gens et les sources d’inspiration pour leur environnement de vie.

Article associé Oana Stănescu choisie comme commissaire de Beta 2024, la Biennale d’architecture de Timișoara

Je ressens une telle synergie avec Shanghai car lorsque nous avons construit la Cathédrale des Semences pour l’incroyable Exposition universelle de 2012, la carrière de mon studio est devenue très chargée. Aujourd’hui, en hommage à notre dette envers Shanghai, j’ai la chance de partager bon nombre des leçons que j’ai apprises au cours de 30 ans de pratique. – Thomas Heatherwick, fondateur

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Fosun

L’exposition a été commandée par le groupe Shangri-La, la Roca Shanghai Gallery et EFC Consulting. Soulignant le potentiel de la Chine à diriger le développement urbain mondial, les différentes parties envisagent de collaborer jusqu’en 2024. Par exemple, la collaboration comprend un programme de formation conjoint pour nourrir la prochaine vague de talents chinois en matière de design, ainsi que la présentation de projets Heatherwick et le lancement d’un livre attendu. en 2024.

La Chine peut devenir un leader mondial en matière de développement urbain. Forte de son histoire de milliers d’années de conception de bâtiments humains, elle peut désormais créer des villes du futur qui ne sont pas uniquement basées sur une logique et une planification théoriques, mais aussi, de plus en plus, sur l’intelligence émotionnelle. –Thomas Heatherwick.

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Fosun

En novembre dernier, Heatherwick Studio a dévoilé un nouveau quartier au cœur de Tokyo, ouvert au public par le Premier ministre japonais. « Azabudai Hills » est un quartier doté d’espaces verts et d’activités à usage mixte et visant à intégrer l’urbain dans la nature. De plus, le studio a récemment dévoilé le design d’un nouveau quartier commerçant dans la ville historique de Xi’an, dans le Shaanxi, en Chine. La proposition vise à mettre en valeur le riche patrimoine céramique de la ville et, à travers cela, à créer une expérience sensorielle pour les visiteurs en opposition à l’acte restreint du shopping en ligne. Dans sa dernière conférence TED, Thomas Heatherwick a parlé de « l’épidémie d’ennui » qui frappe les villes aux bâtiments monotones. Il explique que la fonction émotionnelle d’un bâtiment est essentielle, car elle relie les différents utilisateurs de l’espace.