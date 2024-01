Heatherwick Studio achève la British School à Tokyo

Des balcons à double hauteur et des espaces d’enseignement extérieurs animent les façades de la British School de Tokyo, que le cabinet d’architecture Heatherwick Studio a achevé au Japon.

L’école est située au sud d’Azabudai Hills, un quartier à usage mixte conçu par Studio Heatherwickcomposé de divers bâtiments en bois définis par des toits incurvés et de la verdure.

Heatherwick Studio et développeur japonais Entreprise de construction MoriL’ambition de l’école était d’être visuellement distincte tout en étant complémentaire de ces structures voisines.

“Le client souhaitait que l’école ait un caractère différent mais complémentaire au reste du projet Azabudai Hills”, a déclaré le studio à Dezeen.

“En tant que tel, il se niche dans le pavillon et le paysage que nous avons créés, surplombant la place centrale du jardin au nord”, poursuit-il.

« Le client souhaitait également qu’il ait une forte présence individuelle dans la rue, sans avoir l’air commercial ou professionnel. Il voulait qu’il soit convivial et accessible, comme une école !

Selon Heatherwick Studio, la présence de l’école dans le quartier fait référence à l’impact du placement par Stanton Williams de l’école des arts Central Saint Martins au cœur de King’s Cross à Londres.

“Nous avons estimé que – comme on l’a vu avec Central Saint Martins au centre du développement de King’s Cross – avoir une école peut être un point d’ancrage clé pour un projet, apportant vie et activité au projet sous différents angles”, a expliqué le studio.

Pour parvenir à son identité distincte, le studio a animé les façades du bâtiment avec un mélange d’espaces de jeux extérieurs et de balcons à double hauteur.

Des détails en briques incurvées et des colonnes cannelées ont également été conçus pour adoucir visuellement la forme en blocs du bâtiment, dictée par les limites du site donné et les exigences du programme du client.

Heatherwick Studio dévoile un quartier vallonné conçu comme « l’une des zones urbaines les plus vertes de Tokyo »

“Les limites du terrain et le programme étaient déjà fixés, ce qui a abouti à un bâtiment d’environ 100 mètres de long sur sept étages”, a expliqué le studio.

“En raison de la forme en forme de bloc, nous avons travaillé dur pour ajuster son caractère à ses trois élévations principales, en utilisant les espaces d’apprentissage extérieurs et les terrains de jeux requis pour apporter de la variété à l’apparence du bâtiment.”

Les balcons sont visibles le long de la façade est, disposés en cascade et donnant sur un jardin au centre des collines d’Azabudai. Pendant ce temps, les colonnes à gradins se trouvent tout autour du bâtiment.

“Les colonnes en gradins traversent et s’ouvrent pour créer des plafonds cannelés sous les principales terrasses extérieures, attirant le regard le long de ses élévations”, a expliqué le studio.

À l’intérieur, la British School de Tokyo compte 40 salles de classe, ainsi que des salles de musique, des bibliothèques, un laboratoire et un jardin sur le toit avec un potager.

Chaque promotion dispose également d’un espace commun, ouvert sur les espaces extérieurs attenants. Ils peuvent également être reliés aux salles de classe grâce à des écrans coulissants en bois.

Une gamme d’installations sportives, dont une salle intérieure, un gymnase et une piscine, ainsi que deux terrains extérieurs, complètent le bâtiment.

Ailleurs dans le quartier, Heatherwick Studio a créé des bâtiments résidentiels, des espaces de vente au détail et de restauration, deux temples, des galeries d’art et des bureaux, qui ont collectivement remplacé plus de 200 structures existantes sur le site.

Les maçonneries et les colonnes de la British School de Tokyo font référence à la façade de l’ancien bureau de poste d’Azabu qui occupait auparavant un terrain voisin.

Heatherwick Studio est un studio d’architecture et de design londonien fondé par le designer britannique Thomas Heatherwick en 1994.

Ses autres projets architecturaux récents incluent des propositions pour une bibliothèque publique en Colombie et une salle d’exposition à Shanghai.

La photographie est de Raquel Diniz et la vidéo est une gracieuseté de Heatherwick Studio.