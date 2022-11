Heather Watson inspire le retour de la Grande-Bretagne alors que l’équipe atteint les demi-finales de la Coupe Billie Jean King pour la première fois depuis 1981 | Actualités Tennis

La Grande-Bretagne a atteint les demi-finales de la Coupe Billie Jean King pour la première fois depuis 1981 après avoir battu l’Espagne 3-0 dans un match incontournable.

Après avoir perdu 2-1 contre le Kazakhstan lors du premier match nul mardi et la victoire 3-0 de l’Espagne contre le même adversaire le lendemain, l’équipe d’Anne Keothavong savait qu’une victoire 3-0 signifierait qu’elle serait éliminée.

Heather Watson a donné à son équipe le meilleur départ possible, réalisant l’une de ses meilleures performances de la saison face à l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz.

La joueuse de 30 ans a remporté les sept premiers matchs du match à l’Emirates Arena de Glasgow et a maintenu son élan pour décrocher une victoire 6-0 6-2 contre une joueuse classée 61 places plus haut.

Watson a connu une saison décevante, et il n’est pas surprenant que Katie Boulter lui ait été préférée en tant que joueuse numéro deux en simple mardi.

Mais Boulter a été remplacé après une démonstration remplie d’erreurs dans la défaite de Yulia Putintseva et son remplaçant, Watson, a produit une démonstration presque parfaite.

Harriet Dart était l’outsider dans son match, mais a battu le numéro 13 mondial



Harriet Dart s’appuie sur le démarrage de Watson

La victoire de Watson a été soutenue par Harriet Dart, alors qu’elle a battu la numéro 13 mondiale Paula Badosa en deux sets.

Elle a joué coup pour coup avec la puissante Espagnole, brisant le service à trois reprises dans le premier set.

Cependant, Badosa a mis son service sous pression dans le deuxième set, mais Dart est restée devant avant de décrocher sa première balle de match dans une impressionnante victoire 6-3 6-4.

Dart a refoulé ses larmes lors de son entretien sur le terrain en déclarant: “C’est tellement génial d’être ici en Grande-Bretagne et de pouvoir organiser cet événement. Je suis tellement heureuse de garder celui-ci en vie.”

Le joueur de 26 ans a battu un certain nombre de joueurs de haut niveau cette saison, mais était un grand outsider, surtout compte tenu de la forme montrée par Badosa en battant la championne de Wimbledon Elena Rybakina mercredi.

Alicia Barnett et Olivia Nicholls ont remporté une victoire en deux sets lors de la finale en double pour faire passer la Grande-Bretagne.

Le duo a fait ses débuts dans la compétition mardi, après avoir été convoqué tardivement et impressionné par une victoire sur Elena Rybakina et Anna Danilina.

Les Britanniques Olivia Nicholls et Alicia Barnett célèbrent la victoire du premier set lors de leur match de double contre les Espagnoles Rebeka Masa rova ​​et Aliona Bolsova Zadoinov





L’Espagne est allée avec une paire semi-régulière à Rebeka Masarova et Aliona Bolsova et c’était nip and tuck à travers un premier set qui offrait des chances pour les deux équipes mais pas de break.

Barnett et Nicholls n’ont pas semblé affectés par la pression de la situation et ont cependant gardé leur sang-froid pour remporter le premier set 7-5 après un tie-break.

Cela a semblé revigorer les Britanniques inexpérimentés, qui ont remporté une victoire 7-6 6-2 pour compléter un triomphe 3-0 contre l’Espagne.

“Beaucoup de gens nous ont radiés”

Après la rencontre, l’équipe britannique s’est réunie pour célébrer, Nicholls disant que son équipe avait été radiée par de nombreuses personnes.

“Je pense que beaucoup de gens nous ont radiés. La camaraderie, nous voulions juste le faire l’un pour l’autre et je pense que cela s’est vu dans les résultats d’aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Le capitaine Keothavong a ajouté: “C’est quelque chose de vraiment spécial. Je suis tellement fier de cette équipe. Ce matin, nous savions ce que nous devions faire. Cela allait toujours être une grosse demande, mais les filles ont livré.

“Jusqu’aux demi-finales, nous devons nous permettre de rêver un peu.”

La Grande-Bretagne rejoint l’Australie | Le Canada cherche à s’assurer une place en demi-finale

L’Australie est devenue la première équipe à réserver sa place dans le dernier carré avec une victoire 3-0 sur la Belgique.

La numéro un belge Elise Mertens, arrivée à Glasgow après avoir remporté le titre du double lors de la finale WTA au Texas lundi soir, a abandonné lors du troisième set de son affrontement contre Ajla Tomljanovic en raison d’une blessure à l’épaule.

La Belgique a disputé ses deux matches avant que la République tchèque, qui avait deux joueuses lors de la finale WTA, ne conteste son premier match nul, ce qui a suscité les critiques du capitaine Johan Van Herck.

“Nous n’avons pas été aidés par la situation”, a-t-il déclaré. “Ce qui s’est passé avec Elise, je ne pense pas que ce soit très correct. Cela a eu un impact énorme sur ce que nous avons dû traverser ici, en particulier Elise maintenant avec une blessure.

“C’est donc quelque chose où je pense que nous, en tant que petit pays, devons payer le prix pour ne pas être la République tchèque qui commence aujourd’hui ou les États-Unis qui peuvent jouer le soir.”

Le Canada affrontera la Suisse vendredi pour une place en demi-finale après avoir battu l’Italie 3-0, Leylah Fernandez remportant une victoire 6-0 6-0 sur Martina Trevisan.