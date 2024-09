Heather Thomas : Comment une star de la télé est devenue une politicienne de l’ombre

Heather Thomas est arrivée dans un restaurant de Santa Monica et a commandé un cheeseburger et une margarita – « de la tequila de qualité supérieure », a-t-elle murmuré au serveur. C’était quelques jours après le débat désastreux entre le président Biden et Donald Trump, et Heather Thomas, comme de nombreux libéraux confrontés à un jugement final, se demandait à quoi les démocrates seraient confrontés à l’automne. Le favori de 81 ans, fils de Scranton, pourrait-il gagner ? Le parti se mobiliserait-il ? Que ferait Hollywood ?

« Ils n’aiment pas cette voix de vieil homme », a-t-elle déclaré à propos de La râpe de Biden et la façon dont ses mots semblaient disparaître. « Mais il est l’un des présidents les plus efficaces que nous ayons eu depuis Roosevelt ou du moins depuis Johnson« Trump est un autoritaire. Pourquoi quelqu’un voudrait-il vivre dans une telle désolation ? Les Républicains ont provoqué sept des huit dernières récessions. Je ne veux pas faire faillite. »

Une gorgée de margarita, une bouchée de burger. Une lueur de dégoût.

Le jazz jouait doucement alors que le crépuscule s’installait sur la côte et Thomas, 66 ans, qui dans les années 1980 était une sensation de pin-up et une star de la série télévisée « L’homme qui tombe à pic » Elle a parlé des prochaines élections et a raconté ses décennies en tant qu’activiste politique et collectrice de fonds. Elle et son mari Skip Brittenham, l’un des avocats les plus éminents de l’industrie du divertissement, qui a représenté Harrison Ford, Eddie Murphy et Ridley Scott, sont habitués aux affaires de grande envergure. Ils ont co-organisé un événement de réélection de 2023 pour la vice-présidente Kamala Harris qui aurait été soulevé près de 500 000 $. Thomas a assisté au gala de juin où George Clooney et Julia Roberts ont contribué à récolter plus de 30 millions de dollars pour le président Biden.

Entre 2019 et juin de cette année, Thomas a fait don de plus de 400 000 $ à des candidats, à des comités d’action politique et à d’autres organisations, selon le Commission électorale fédérale. Parmi ses principaux bénéficiaires figurent Fair Fight (45 033 $), un groupe de défense du droit de vote fondé par l’ancienne représentante de l’État de Géorgie Stacey Abrams ; Really American PAC (33 240 $), une organisation anti-républicaine ; et les sénateurs démocrates américains John Fetterman de Pennsylvanie (12 536 $) et Mark Kelly d’Arizona (10 722 $).

Mais la plupart des activités de Thomas sont menées par des citoyens et se font en dehors des projecteurs. En 2003, elle et Dan Carol, qui deviendrait conseiller en énergie pour l’administration du président Obama, et Jessica Tully, un artiste imprégné depuis longtemps de politique, a commencé la Café du changement de régimeun salon géré principalement depuis la maison de Thomas à Santa Monica, qui mettait en relation des politiciens et des militants avec de l’argent et des stratégies. Le groupe a ensuite changé de nom pour devenir le LA Cafe. Parmi les invités de Thomas figurent Gloria Steinem ; María Teresa Kumar, présidente fondatrice de Voto Latino ; Arianna Huffington, la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Massachusetts), le gouverneur Gavin Newsom et des membres du Sierra Club et du Center for American Progress.

« J’en avais assez de manger du homard alors que rien ne se passait », a déclaré Thomas, soulignant que l’argent politique est souvent gaspillé sur les candidats et les personnalités plutôt que sur les problèmes. « Ils traitent les gros donateurs à merveille. Ils traitent les collecteurs de fonds à merveille. » Mais, a-t-elle ajouté, l’argent et le soutien ne parviennent pas toujours aux gens sur le terrain comme « quelqu’un qui travaille avec des enfants des quartiers défavorisés qui voteront si vous leur parlez. Il y avait une ligue d’électeurs punk rock, une ligue d’électeurs en colère. Je voulais financer toutes les équipes sur le terrain. »

Heather Thomas lors d’une collecte de fonds pour la Rape Foundation en avril 2005. (Los Angeles Times)

Thomas a l’instinct politique d’un chef de quartier à l’ancienne et la langue acérée d’une mondaine qui connaît les secrets des femmes de ménage et les subtilités des comptes bancaires offshore. Elle est restée fidèle au président Biden même si Clooney et une grande partie de l’élite hollywoodienne Elle a appelé à sa démission après son débat en juin contre Trump. Elle soutient désormais Kamala Harris — « Je l’aime depuis longtemps » — et dit que la plus grande crainte d’Hollywood est la montée de Le nationalisme chrétien et la rhétorique autoritaire de Trump.

« Les gens qui travaillent dans l’industrie du divertissement ne veulent pas voir leur capacité à créer de l’art menacée », a déclaré Thomas, fille d’un professeur d’éducation spécialisée et d’un scientifique de l’aérospatiale, qui compte plus de 113 000 abonnés sur X. « Aussi tordu et dérangé que cela puisse être, c’est le business de l’art. Nous voulons pouvoir continuer à créer nos œuvres. Cette ville sait très bien que nous serons punis en enfer pour être un État bleu. Si vous mettez les gens de la Bible aux commandes, ils vont nous foutre en l’air. Je ressemblerais à une merde dans une robe Duggar. »

Une gorgée, une bouchée, un roulement des yeux.

« Reagan est celui qui a réuni les évangéliques et les néoconservateurs. »

Elle s’arrêta tandis qu’un serveur passait et que les cuisiniers se déplaçaient en silhouettes rapides dans la cuisine.

« Cette fois, c’est la droite qui va vraiment s’attaquer à la liberté. »

Thomas a lu Projet 2025, Le manifeste de plus de 900 pages que les conservateurs espèrent voir Trump mettre en œuvre s’il est réélu président. « Qui fait de la fracturation hydraulique dans les parcs nationaux ? » a-t-elle demandé avec un éclair d’incrédulité. Elle travaille depuis longtemps sur les questions féminines et environnementales, siégeant aux conseils consultatifs de la Rape Foundation et de la Équipe de conservation de l’Amazonie pour protéger les droits des autochtones et la biodiversité dans la forêt tropicale.

Son éveil politique s’est produit à un âge précoce et a façonné depuis lors une vision du monde résolument libérale.

« J’avais 5 ans et je ne pouvais pas faire ce que faisaient les garçons. Ce n’est pas digne d’une dame. J’ai tout de suite compris que la vie n’était pas juste », a déclaré Thomas, qui a fréquenté le lycée de Santa Monica et l’école de théâtre, de cinéma et de télévision de l’UCLA. « Ma première marche était une marche de César Chavez. Les United Farm Workers contre l’industrie de la laitue. J’étais au lycée. J’avais un merveilleux professeur de sociologie. Il m’a donné un tas de livres. Il était originaire du Mexique. Il me dit : « Tu dois connaître la vraie histoire. » »

« Heather a une vision très claire de ce que signifie la vie civique », a déclaré Tully, qui en 1996 était directrice nationale de Rock the Vote, qui a attiré des stars de la pop comme Madonna et Sheryl Crow pour inscrire les jeunes électeurs. Elle a déclaré que Thomas voit la politique comme plus qu’un candidat « qui arrive en avion pendant une année électorale. Il s’agit d’une écoute profonde. » Le cadre de Heather était axé sur l’environnement… et elle [later] « Il m’a fait part du problème selon lequel la droite prive les gens de leur droit de vote. »

Thomas est restée indélébile dans les années 1980, l’époque des coupes mulet, des jambières et de « L’homme qui tombe à pic » dans lequel elle jouait la cascadeuse Jody Banks aux côtés d’un chasseur de primes créé par Lee Majors. Ses affiches de pin-up rivalisaient avec celles de Farrah Fawcett, décorant des tavernes, des dortoirs, des vestiaires, les placards des concierges et les garages des garçons qui créaient des groupes et travaillaient sur des voitures. Elle est allée en cure de désintoxication pour dépendance à la cocaïne et a épousé Allan Rosenthal, l’un des fondateurs de Cocaine Anonymous. Ils ont divorcé et Thomas, qui avait en grande partie arrêté de jouer par peur des harceleurs, s’est mariée Brittenhamavec qui elle a élevé une fille et deux belles-filles tout en écrivant des scénarios et le roman « Trophées ».

Heather Thomas et Lee Majors ont joué dans la série télévisée ABC « The Fall Guy », qui a débuté en 1981 et a duré cinq saisons. (ABC via Getty Images)

Publié en 2008, l’année où le LA Daily News titrait « Qu’est-il arrivé à Heather Thomas ? », le roman est un portrait intelligent de l’épouse trophée, cette présence souvent décriée mais puissante, parée de bijoux, qui navigue entre les maris et dirige les fortunes vers des œuvres caritatives et la politique. Dorothée Parker, Thomas a dit un jour à un journaliste : « Vous savez, près de 80 % des dons dans ce pays sont contrôlés par les secondes épouses d’hommes riches. »

Le paragraphe d’ouverture du premier chapitre du roman souligne les dangers politiques d’un excès de faste : « Le cristal du bar n’était pas le bon… probablement celui de Tiffany. Et elle n’avait pas besoin de porter ses lunettes pour reconnaître le seau à glace Buccellati, ce qui signifie que tout cela était bien trop – la plus grosse erreur que l’on puisse faire lors d’un événement politique. Les donateurs aiment penser que chaque centime de leur argent est consacré à des campagnes médiatiques sur le terrain pour le travailleur moyen et à d’autres trucs à manches retroussées. Ce bar disait que le pape et la reine Elizabeth allaient venir brûler des billets de dollars. »

Thomas, comme la protagoniste de son livre, Marion Zane, garde un œil sur les talents émergents susceptibles d’être élus, notamment Adrien Fontes, La secrétaire d’État de l’Arizona, un État clé pour le scrutin, a déclaré : « C’est une étoile montante du Parti démocrate. Un vrai dur à cuire. Sa famille est installée dans la région depuis environ 1 500 ans. C’était un marine. C’était un avocat. Un homme brillant. Je l’ai découvert lors d’un appel. Les gens me trouvent. J’ai une pelouse plate. Si vous avez une pelouse plate, ils vous trouveront. Beaucoup de maisons sont sur une colline. »

Elle évoque la « pelouse plate » sans ironie : c’est un symbole hollywoodien qui évoque l’accessibilité non seulement géographique, mais aussi à une échelle variable déterminée par l’air du temps, la célébrité et les caprices du hasard. Cette ouverture a donné lieu à des relations durables. Son enthousiasme pour Fontes, à qui elle a fait don d’argent, est similaire à ce qu’elle ressentait pour Barbara Boxer, qui, lorsqu’elle se présentait au Sénat américain dans les années 1990, n’était pas très connue dans l’industrie du divertissement.

Thomas et Brittenham « m’ont présenté à beaucoup de gens qui pouvaient organiser des événements et lever des fonds », a déclaré Boxer, dont les idéaux progressistes ont séduit Thomas. « Heather nous a ouvert sa porte. Nous avons organisé un cours d’exercices sur sa pelouse. Elle a dit : « Tout le monde vient et apporte une serviette. » Il y avait des gourous de l’exercice et un petit-déjeuner. J’étais très reconnaissant. Elle a ouvert la porte aux gens de la base et à ses amis. »

Ce genre de touche personnelle est complété par la connaissance de Thomas — elle étudie les documents politiques — des questions politiques les plus obscures. Un article de 2004 du magazine W a souligné l’activisme environnemental de Thomas : elle peut « passer 20 minutes à expliquer le sort des élans en voie de disparition près de sa résidence secondaire à Jackson Hole, dans le Wyoming, où elle a récemment organisé une séance de « vérité » dans l’un des restaurants préférés de Dick Cheney. » L’article ajoutait : « Et ne la lancez pas sur le sujet de l’efficacité énergétique : « Je suis convaincue que tous ceux qui ont un Hummer ont une petite [penis].’ ”

Les divisions qui règnent dans le pays se sont accentuées au fil des ans, et Thomas, qui pratique la pêche à la mouche, élève des poules (son coq s’appelle Jay) et se décrit sur X comme une « agricultrice patriote cachée », est mal à l’aise face à cette hostilité. « Nous sommes tous américains », a-t-elle déclaré. « Tous ces gens disent : « Oh, il est temps de prendre les armes ». Mais vous savez quoi, s’ils vivaient à côté, ils m’aideraient en cas d’inondation et je les aiderais. »

Elle sirotait sa margarita. Un saxophone jouait une ballade de jazz des années 50, des touristes se promenaient à l’extérieur et une personne d’un certain âge pouvait évoquer des Cadillac à aileron arrière et la nouvelle d’Irwin Shaw, « Les filles en robes d’été ».

« Mes amis républicains me manquent. Beaucoup d’entre eux sont morts », a-t-elle déclaré. « J’avais l’habitude de taquiner Alan Hirschfield (un dirigeant d’Hollywood). C’était mon voisin à Jackson Hole et mon patron à la 20th Century Fox. Je l’adorais. J’ai pêché avec le sénateur Al Simpson. Il m’aurait retiré mes droits en un clin d’œil, mais nous pouvions en parler et rester civils. » Internet, a-t-elle déclaré, a mis fin à la civilité. « Les gens tirent de la dopamine en surfant sur Internet. Cela va juste devenir plus laid, plus bizarre et plus déroutant. »

Thomas a co-fondé le site Ne vous laissez pas purgerun effort de défense des droits de vote qui suit les règles d’inscription des États pour sensibiliser les électeurs issus des minorités. Elle travaille également sur un programme de sensibilisation pour aider les étudiants à voter. « TikTok est en feu », a-t-elle déclaré. Malgré une récente incursion dans le métier d’actrice (elle est apparue dans le nouveau film « Fall Guy » avec Ryan Gosling), elle passe une grande partie de son temps dans les coulisses.

« Je peux être la dame aux serviettes », dit-elle. « Je n’ai pas besoin d’être vue. »

Le LA Cafe prévoit de se réunir à nouveau à l’automne pour une levée de fonds de dernière minute. Avant cela, ou peut-être plus tard, elle sera de retour à Jackson Hole, pour observer les rapides et le cours des rivières et pêcher la truite arc-en-ciel, ce qui, selon elle, « c’est comme chercher un trésor enfoui. On écoute le vent, on voit ce que la lune a fait la nuit précédente. » Elle remarque ce genre de choses, en politique et dans la nature, et elle dit que c’est surtout une question de narration, de la façon dont un récit s’élève et roule vers vous, et de ce que vous faites quand il y arrive.

(Gabrielle LaMarr LeMee, journaliste du Times, a contribué à cet article)