Heather Small truffée d’anxiété en lock-out alors qu’elle parle du bipolaire de sa sœur Cheryl

Heather Small a révélé qu’elle souffrait d’anxiété pendant le verrouillage.

La chanteuse de M People, 56 ans, a connu des « nuages ​​de pluie sombres » alors qu’elle s’inquiétait du trouble bipolaire de sa sœur Cheryl alors qu’elle se cachait à la maison au milieu de la pandémie.

Le chanteur de soul bien-aimé a également détaillé comment la maladie mentale affecte toute la famille.

Levant le couvercle sur son expérience de verrouillage plutôt difficile, Heather a déclaré à Mail Online: «En lock-out, nous sommes sortis de nos schémas de comportement habituels et de nos schémas quotidiens et cela peut avoir un impact sur votre santé mentale.

«Ces derniers jours, j’ai l’impression d’avoir été suivi par un nuage de pluie sombre. Ce n’est certainement pas de pouvoir faire ce que j’aime.







Heather a ensuite révélé que la pandémie avait affecté sa santé mentale à plus d’un titre, sa carrière musicale ayant également pris un coup en raison de l’annulation d’événements en direct à travers le Royaume-Uni.

Elle a dit que jouer et faire de la musique était bien plus que gagner de l’argent pour elle, et que c’était «intrinsèque» à sa santé mentale et à son bien-être.

Au cours de l’interview franche, Heather a également parlé du trouble bipolaire de sa jeune sœur Cheryl.







«Ma sœur est bipolaire. C’est l’un des plus grands amours de ma vie. C’est un cadeau », a jailli la chanteuse.

Heather a poursuivi en révélant que la maladie mentale affecte toute la famille lorsqu’un membre du clan est diagnostiqué avec un trouble quelconque.







«En tant que famille et avec l’aide d’un professionnel, c’est quelque chose que nous gérons», a-t-elle expliqué.

Malgré des moments difficiles au cours des derniers mois, Heather a réussi à passer le verrouillage avec l’aide de sa famille et de ses amis bien-aimés.