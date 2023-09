Heather Reisman de retour en tant que PDG d’Indigo

La plus grande librairie du Canada a annoncé lundi un remaniement de sa haute équipe de direction avec le retour de la fondatrice Heather Reisman au poste le plus élevé.

Indigo Books & Music Inc. a déclaré dans un communiqué de presse que Reisman reviendrait au poste de PDG après la démission de Peter Ruis au début du mois.

« Nous savons que la profonde compréhension de Heather de la marque Indigo en tant que principale voix du pays en matière de livres et de lecture, et son engagement envers l’entreprise, combiné à une organisation très spéciale et dévouée, placeront l’entreprise sur la bonne trajectoire », Markus Dohle, président du comité des ressources humaines, de rémunération et de gouvernance du conseil, a déclaré dans le communiqué.



