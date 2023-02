Heather Rae Young détaille son expérience de naissance “effrayante” deux semaines après avoir accueilli son fils : “J’étais en état de choc”

Tarek El Moussa et Heather Rae Young ont officiellement présenté leur nouveau petit garçon, Tristan Jay El Moussa, à leurs millions de fans sur les réseaux sociaux le mercredi 15 février.

La star de “Selling Sunset” a révélé que son fils avait été nommé en l’honneur de leur famille, puis a détaillé son expérience d’accouchement “effrayante” d’il y a près de deux semaines.

“Nous aimerions présenter Tristan Jay El Moussa au monde 🤍 6h55 1-31-23 7lbs 7oz”, a-t-elle écrit sur Instagram. « Tristan était le nom que Tarek était censé avoir, Jay est le deuxième prénom de mon père et 4 générations de Jay. Mais avant la naissance de notre ange, nous avons eu des moments effrayants avant qu’il n’entre dans le monde.

Heather a noté qu’elle avait dépassé de quatre jours sa date d’accouchement lors de son dernier rendez-vous chez le médecin, et lors de la visite, elle a été “transportée d’urgence” à l’hôpital pour surveillance en raison du ralentissement des “mouvements de Tristan”.

Les stars de la télé-réalité se sont blotties contre leur petit garçon dans des photos réconfortantes partagées depuis l’hôpital. Heather et Tarek ont ​​publié des mises à jour sur leur nouveau-né depuis sa naissance, mais n’ont pas révélé son nom ni montré son visage.

“J’avais des tissus cicatriciels accumulés à la suite d’une biopsie que j’ai subie il y a des années, ce qui a affecté le ramollissement du col de l’utérus et la rupture de l’eau. Une fois à l’hôpital, on m’a donné 1/2 comprimé de Cytotec pour ramollir le col de l’utérus, le ballon est entré”, a écrit Heather.

“2 heures plus tard j’ai été dilaté à 4. Le ballon est tombé, puis 3 heures plus tard dilaté à 6, puis quelques minutes à 8 puis 15 minutes plus tard j’ai perdu les eaux ! Il était temps de pousser !! tout s’est passé très vite .

“Le rythme cardiaque de Tristan baissait très bas à chaque fois que je poussais et restait bas. Ce qui était terrifiant.”

Son médecin a dit que le bébé devait sortir “tout de suite” et qu’elle avait “4 poussées de plus et qu’elle devait tout donner”.

“Elle allait utiliser un aspirateur pour l’aider à sortir rapidement, sinon nous devions faire une césarienne d’urgence”, a écrit Heather. “Tarek était à ma droite et me tenait la main pour me parler de tout. J’ai poussé si fort que tous les vaisseaux sanguins se sont rompus dans mon visage et ma poitrine.”

Heather a ajouté : “Tarek a crié je vois sa tête, poussez poussez poussez. Notre petit garçon est sorti en bonne santé et magnifique, j’étais en état de choc, c’était une expérience surréaliste. J’étais émotive et épuisée et tellement amoureuse déjà.”

La nouvelle mère a noté que son expérience d’accouchement était “effrayante, mais belle” et a remercié son équipe pour son excellent soutien.

“Nous étions dans notre propre bulle privée, mais aujourd’hui, nous sommes si heureux de partager Tristan et une partie de notre histoire de naissance avec le monde”, a-t-elle écrit.

Heather et Tarek se sont mariés en octobre 2021 et ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble six mois plus tard.

Il a deux enfants – Brayden, 7 ans et Taylor, 12 ans – de son précédent mariage avec Christina Hall.