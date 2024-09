Heather Rae El Moussa souhaite un joyeux anniversaire à sa « fille bonus » Taylor

Heather Rae El Moussa célèbre la journée spéciale de sa belle-fille Taylor !

Le dimanche 22 septembre, le Vente de coucher de soleil L’ancienne élève de 37 ans a marqué le 14e anniversaire de Taylor en écrivant un doux hommage à l’adolescente – qui est la fille de son mari Tarek El Moussa et de son ex-femme Christina Hall – sur Instagram.

« Tay, je n’arrive pas à croire que tu aies 14 ans aujourd’hui ! C’est passé trop vite 😩 », a commencé Heather dans son message. « Tu es devenue une jeune femme si belle, motivée et sophistiquée. J’adore te regarder avec Tristan et j’ai tellement de chance de t’avoir comme ma belle fille bonus, j’ai adoré chaque moment avec toi. »

« Je t’aime tellement, joyeux anniversaire ma douce fille. 💗🥳 », a-t-elle conclu l’hommage.

Les mots accompagnaient un carrousel d’images mignonnes de Heather serrant Taylor dans ses bras au fil des années, y compris lorsqu’Heather était enceinte d’elle et du fils de Tarek, Tristan, maintenant âgé de 19 mois – tandis que quelques-unes des photos présentaient également Tarek, 43 ans, et son fils et celui de Hall, Brayden, 9 ans.

Partageant son amour pour la publication d’Heather, Hall, 41 ans, a écrit dans la section commentaires « 🩷🩷🩷 ».

Heather Rae El Moussa et Taylor.

Pendant ce temps, sur son propre compte, la star de HGTV a souhaité un joyeux anniversaire à son « premier-né » à côté d’un selfie mère-fille.

« Comment peut-elle avoir 14 ans ?! Si vous avez regardé Flip or Flop depuis le début, vous m’avez vue porter Taylor sur ma hanche pendant toute la saison 1. Je n’avais pas de baby-sitter et je ne voulais pas être séparée d’elle, alors elle était là pour moi. Le temps a passé bien trop vite », a-t-elle écrit, avant de partager que sa fille « a changé ma vie de toutes les meilleures manières ».

« Elle me met au défi, me tient responsable et me donne envie d’être une meilleure personne », a-t-elle poursuivi. « Elle est sage, forte, talentueuse, belle et tellement agréable à côtoyer. C’est littéralement ma personne préférée et je suis incroyablement bénie d’être sa maman. ❤️. »

Christina Hall et sa fille Taylor.

Son message intervient après qu’elle ait offert à sa fille un dîner d’anniversaire anticipé le vendredi 20 septembre. Pour s’assurer que Taylor fête son anniversaire avec style, Hall a emmené Taylor pour une soirée d’anniversaire glamour au restaurant Ocean 48 à Newport Beach, en Californie.

Heather et Tarek ont ​​offert un aperçu des célébrations de Taylor sur leurs stories Instagram le 22 septembre, le couple filmant le dîner d’anniversaire qu’ils ont organisé pour l’adolescente. Une vidéo montrait des proches autour d’une table décorée de roses roses et blanches, tandis qu’une autre montrait Taylor et un ami se voyant offrir un gâteau d’anniversaire pendant que la table leur chantait « Joyeux anniversaire » et qu’ils allumaient leurs bougies.

Tarek a également posté une photo de lui et de Taylor se souriant avec des ballons en arrière-plan et la légende : « Je n’arrive pas à croire qu’elle a déjà 14 ans ! »

Tarek El Moussa et sa fille Taylor.

Sur sa grille, le fier papa a écrit son propre hommage à sa fille, en écrivant : « Ma petite fille a 14 ans. C’est passé si vite que j’ai presque pu pleurer, mais j’ai chéri chaque instant. C’est une jeune femme forte, talentueuse et belle, et je ne pourrais pas être plus fier. »

« Beaucoup de temps s’est écoulé, mais nous avons encore tellement de choses à attendre avec impatience, alors j’ai hâte que tout arrive ❤️ », a-t-il poursuivi. « Souhaitons tous un joyeux anniversaire à la petite Tay Tay ! »