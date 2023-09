Heather Rae El Moussa partage la surprise d’anniversaire de son mari Tarek – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Heather Rae El Moussa a fêté ses 36 ans avec des cadeaux incroyables de son mari Tarek El Moussa, cette semaine. La star de HGTV s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo pleine de clips de cette journée mouvementée et a exprimé son enthousiasme et sa gratitude dans la légende. « Récapitulatif du week-end d’anniversaire 🤍 Le meilleur anniversaire à ce jour – et la cerise sur le gâteau, c’est que j’avais déjà tous les cadeaux que je pouvais demander 🥹🫶🏻 », a-t-elle écrit.

La vidéo a commencé avec Heather rejoignant Tarek dans un véhicule rempli de ballons alors qu’il ouvrait ce qui semblait être une bouteille de champagne et se réjouissait de la grandeur de sa femme. Il montre ensuite le couple traînant dans ce qui semble être dans une maison ou une suite d’hôtel alors que des pétales de roses rouges sont tous étalés sur le sol et qu’un gâteau glacé au chocolat est posé sur l’une des tables. Il y avait aussi des photos encadrées de leur famille partout dans la région. «Je ne sais pas comment j’ai eu cette chance…», a écrit Heather sur l’un des clips.

En plus du message d’anniversaire de Heather, Tarek a partagé son propre message d’anniversaire pour son épouse. Il comprenait divers extraits de certains de leurs moments les plus romantiques ensemble ainsi que des moments mémorables avec leur famille. Il a été mis sur la chanson « Dieu merci » par Kane Brun et Katelyn Brunet le mari adoré a ajouté une longue légende affectueuse.

«Quand j’ai écrit la carte d’anniversaire de @theheatherraeelmoussa, j’ai commencé à penser à notre voyage. Nous avons emménagé ensemble quelques jours après notre premier rendez-vous et aujourd’hui nous fêtons son anniversaire pour la 5ème fois ! il a commencé. «Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de tout ce que nous voulions. Près de 5 ans plus tard, tout est devenu réalité. Nous sommes mariés, nous avons un fils, nous avons une émission, nous avons des entreprises et nous sommes toujours les meilleurs amis. Joyeux anniversaire lapin, je ne pourrais pas faire cette vie sans toi ! 🙂 Je t’aime de plus en plus chaque jour. ❤️”

La célébration de l’anniversaire de Heather avec Tarek intervient après le mariage des tourtereaux en octobre 2021. Les deux ont partagé une histoire d’amour qui inclut également Heather devenant heureusement la belle-mère des enfants de Tarek, Taylor12, et Brayden8 ans, avec qui il partage son ex Christine Haack. Ils ont également accueilli leur propre enfant, un fils de six mois. Tristanplus tôt cette année.