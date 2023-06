Heather Mack nouvelles mises à jour: Le tueur de valise plaidera coupable du meurtre de la mère mondaine Sheila von Wiese-Mack

C’est une affaire effrayante qui s’étend sur deux continents différents et qui a duré pendant presque huit ans.

Tristement surnommé le «tueur de valise», Mack, alors âgée de 18 ans et enceinte, et son petit ami Tommy Schaefer, alors âgé de 21 ans, ont matraqué sa mère mondaine Sheila von Weise-Mack, 62 ans, à mort et ont fourré son corps dans une valise pendant ses vacances dans un complexe 5 étoiles de luxe à Bali.