Heather Mack, la « tueuse aux valises », sera condamnée

CHICAGO — Une Américaine qui a plaidé coupable d’avoir aidé à tuer sa propre mère et à avoir fourré le corps dans une valise lors de vacances de luxe à Bali devrait être condamnée lors d’une audience en cours mercredi à Chicago.

Les procureurs fédéraux ont recommandé une peine de 28 ans de prison contre Heather Mack, ce qui représente une peine considérablement plus longue que ce que les avocats de la défense devraient demander lorsqu’elle sera condamnée pour avoir conspiré en vue de tuer Sheila von Wiese-Mack en 2014.

Le gouvernement souhaite également que Mack, 28 ans, soit condamné à cinq ans de liberté surveillée, à une amende de 250 000 $ et à une restitution de 262 708 $. Dans un dossier déposé la semaine dernière, les procureurs ont déclaré que la peine recommandée « est justifiée et suffisante, mais pas plus grande que nécessaire pour purger une peine juste et appropriée pour le crime odieux de Mack ».

L’audience de détermination de la peine a débuté mercredi matin avec le témoignage de Bill Wiese, le frère de Wiese-Mack et l’oncle de Mack. Il a demandé au juge Matthew Kennelly d’imposer la peine maximale possible, affirmant que Mack n’avait jamais montré de remords.

“Si cela ne tenait qu’à moi, Heather passerait le reste de sa vie derrière les barreaux”, a déclaré Wiese.

Mack, qui portait une combinaison orange, des chaussures à enfiler orange et des lunettes, est restée plutôt impassible pendant que son oncle parlait, regardant occasionnellement les participants et faisant de petits sourires à certains.

Mack a plaidé coupable en juin dernier à un chef d’accusation de complot en vue de tuer von Wiese-Mack avec son petit-ami de l’époque afin d’avoir accès à un fonds en fiducie de 1,5 million de dollars. Les procureurs ont déclaré que Mack, alors âgée de 18 ans et enceinte, avait couvert la bouche de sa mère pendant que Tommy Schaefer matraquait Wiese-Mack avec un bol de fruits dans une chambre d’hôtel.

Les procureurs ont déclaré que Mack et Schaefer avaient planifié le meurtre depuis des mois et que des preuves vidéo montraient Mack et Schaefer essayant de faire monter la petite valise contenant le corps de Wiese-Mack dans un taxi indonésien. L’histoire a attiré l’attention internationale en partie grâce aux photographies de la valise, qui semblait trop petite pour contenir le corps d’une femme.

Mack, qui vivait avec sa mère à Oak Park, dans la banlieue de Chicago, a purgé sept ans de sa peine indonésienne de 10 ans pour sa condamnation en 2015 pour complicité dans le meurtre de Wiese-Mack. Elle a été expulsée en 2021 et des agents américains l’ont arrêtée à son arrivée à l’aéroport international O’Hare de Chicago.

La fille de Mack, alors âgée de 6 ans, était avec elle lorsqu’elle a été arrêtée. La jeune fille a été placée chez un proche après une dispute pour la garde.

Les avocats de Mack demandent une peine de 15 ans de prison, mais avec sept ans de prison en Indonésie. Elle obtiendra automatiquement un crédit pour les plus de deux années qu’elle a passées en détention à Chicago.

“Il est particulièrement inutile que les contribuables dépensent des centaines de milliers, voire des millions de dollars pour incarcérer Mme Mack pendant une période prolongée au sein du BOP”, a déclaré l’avocat Michael Leonard dans un récent dossier judiciaire, faisant référence au Bureau américain des prisons. .

L’accord de plaidoyer prévoit une peine d’emprisonnement maximale de 28 ans et l’abandon de deux autres accusations portées contre Mack.

Schaefer a été reconnu coupable de meurtre et purge une peine de 18 ans de prison en Indonésie. Il est inculpé dans le même acte d’accusation américain. Sa mère, Kia Walker, était présente dans la salle d’audience mercredi pour la détermination de la peine de Mack.