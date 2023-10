Heather Locklear souhaite à sa fille Ava Sambora un joyeux 26e anniversaire – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Place Melrose actrice Heather Locklear, 62 ans, sait à quel point elle est une maman chanceuse. La belle blonde s’est rendue sur Instagram le mercredi 4 octobre pour rendre hommage à sa fille unique, Ava Sambora, pour son grand 26ème anniversaire. Sur la première photo, Heather portait sa petite fille sur sa hanche, et sur la seconde, elles souriaient avec Ava lorsqu’elles étaient petites. La troisième photo montrait Heather et son mini-moi se blottissant pour un gros plan alors qu’Ava atteignait l’âge scolaire. Dans les quatrième, cinquième et sixième clichés, la belle Ava a joyeusement soufflé de grandes bougies roses sur un gâteau.

« Joyeux anniversaire à ma personne préférée sur terre ! » l’actrice emblématique a sous-titré le message. « Vous êtes plus fort, plus intelligent et plus beau que vous ne pourrez jamais l’imaginer. Je suis tellement heureuse que Dieu m’ait fait confiance pour être ta maman. Heather compte plusieurs centaines de milliers de fans sur la plateforme, dont beaucoup ont profité du fil de commentaires pour réagir au message hommage.

« Elle est si adorable. Bravo maman », a écrit un fan, avec un autre faisant remarquer : « Awww, joyeux anniversaire à ton bébé. » Le commentaire le plus marquant, cependant, est venu de la fille d’anniversaire elle-même ! « Tout mon cœur !!! Je t’aime au-delà des mots. Merci d’être ma maman », a jailli Ava, aux côtés d’une rangée d’émojis de célébration.

Ava est née de la superbe actrice et Bon Jovi bascule Richie Sambora en 1997. En octobre 2020, Ava s’est réjouie de PERSONNES à propos de sa célèbre maman. « Ma mère m’a toujours appris à être gentille avec tous ceux que je rencontrais », se souvient-elle de son éducation auprès de la célèbre actrice, qui a divorcé de Richie en 2007. « Elle traite chaque personne avec respect et lui fait se sentir important. Même si elle incarne la gentillesse à bien des égards, sa capacité à prendre soin des autres et à donner aux autres est ce que j’admire le plus. Elle est altruiste et m’inspire également à l’être.