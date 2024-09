Heather Locklear révèle le côté romantique de Tom Cruise

Heather Locklear, une actrice américaine de renom, a fait la lumière sur sa relation amoureuse avec Tom Cruise et sur la façon dont elle s’est terminée.

Selon Personnes Dans le magazine, la star d’Uptown Girl s’est souvenue de sa liaison passagère avec Tom et a partagé les détails de sa première rencontre avec lui lors d’une audition alors qu’elle s’adressait au panel du 90s Con Florida.

Locklear a déclaré : « Nous avons tous les deux passé une audition pour le film ensemble – tous les deux – et je me suis dit : « Oh mon Dieu, je suis nul » », mais « « Il est encore pire ! »

« Au fait, aucun de nous n’a eu ce rôle », a ajouté l’actrice de 62 ans.

La star de Flirting with Forty a déclaré que l’acteur de Mission Impossible ressemblait à « un petit garçon » et qu’elle se sentait un peu plus âgée que lui à l’époque.

Se souvenant d’une expérience avec Tom, elle a déclaré : « Il a fini par venir chez moi avec Sean Penn. Ils étaient très gentils, mais il était très « oui, madame » avec moi, et je lui ai répondu « ok, monsieur ». »

Haether a ensuite avoué qu’elle et Tom étaient sortis ensemble, et Cruise a même exécuté son célèbre mouvement de genou glissant Risky Business devant elle pendant leur rendez-vous.

Cependant, malgré son charme, la star de Top Gun n’a pas vraiment répondu à ses attentes en raison de leurs personnalités différentes.

Il est pertinent de mentionner que même si la rumeur disait qu’ils étaient en couple dans les années 1980, Locklear a confirmé qu’ils n’ont jamais eu de deuxième rendez-vous.