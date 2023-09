Heather Locklear porte des leggings à Calabasas : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Heather Locklear, 61 ans, a été vue lors d’une rare sortie à Calabasas, portant une chemise à épaules dénudées et arborant ses mèches blondes emblématiques en vagues douces. En photos vous pouvez VOIR ICI, le Place Melrose L’actrice est sortie joyeusement avec des leggings noirs et un haut assorti avec des lèvres à imprimé animal, accessoirisée avec un luxueux sac Louis Vuitton blanc, rose et doré et une paire de chaussures plates noires avec des nœuds.

La mère d’un enfant portait un maquillage minimal pour la sortie, ce qui aurait eu lieu au milieu d’inquiétudes concernant sa sobriété. Pourtant, Heather, qui était auparavant mariée à des rockeurs Tommy Lee et Richie Samboraavait l’air alerte et heureux lors de cette sortie décontractée.

L’actrice, qui partage une fille Ava Sambora, 25 ans, avec son ex Richie, s’est rendue sur Instagram en avril 2020 pour marquer un an de sobriété avec un message puissant. « J’ai appris que peu importe ce qui arrive ou à quel point cela semble grave aujourd’hui, la vie continue et elle sera meilleure demain », a déclaré le Maya Angélou la citation commence. Heather a sous-titré le message : « Les câlins viendront plus tard !

1 an d’abstinence aujourd’hui !!!”

La beauté blonde est fiancée à un ancien amoureux du lycée Chris Heisser, et une fois expliqué pourquoi elle n’est pas pressée de se marier. « Je me dis : ‘Tu es mon homme pour le reste de ma vie, que nous nous mariions ou non' », a-t-elle déclaré. PERSONNES en 2020. « Sa fille dit : ‘Quand est-ce que vous vous mariez ?’ Et je me dis : « Pouvons-nous simplement terminer le film ? Pouvons-nous simplement traverser la pandémie ? Pouvons-nous juste passer à travers [all of that]? »

« [A wedding] ce n’est vraiment pas important », a-t-elle poursuivi. « Nous sommes ensemble, nous nous aimons et nous nous soutenons. Et vraiment, c’est tout ce qui compte.

Elle a ajouté que leur histoire, qui a commencé à Los Angeles en 1979, différenciait encore davantage leur histoire d’amour. « Quand je suis avec lui, je dis : « C’est comme à la maison. Vous vous sentez comme chez vous », a-t-elle déclaré au média. « Et fondamentalement, c’est la personne la plus facile à vivre et la plus aimante. Il me soutient juste et j’ai le sien. Il est vraiment très spécial pour moi.