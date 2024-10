Heather Locklear incarne Jodi Hildebrandt, une agresseuse d’enfants reconnue coupable, dans le nouveau film de Ruby Franke

« L’âme de vos enfants est en danger. Ensemble, nous allons les rendre parfaits », a déclaré Hildebrandt de Locklear à Franke d’Emilie Ullerup dans la bande-annonce du film Mormon Mom Gone Wrong: The Ruby Franke Story.

Heather Locklear Le dernier projet est une histoire poignante tirée directement des gros titres.

Vendredi, PERSONNES a sorti la première bande-annonce du prochain film Lifetime, Une maman mormone a mal tourné : l’histoire de Ruby Franke, dans lequel Locklear incarne Jodi Hildebrandt, l’agresseur d’enfants reconnu coupable, partenaire commercial de l’ancien blogueur parental Ruby Franke.



Getty Heather Locklear révèle pourquoi elle n’a jamais eu de deuxième rendez-vous avec Tom Cruise

Voir l’histoire

« Ensemble, six adorables enfants, un mari aimant et Ruby (Emilie Ullerup) ont créé ‘8 Passengers’, une websérie documentant la vie quotidienne du groupe et le style parental de Ruby influencé par la LDS. Pour les téléspectateurs, Ruby avait le parfait vie, mais tout a empiré lorsque la conseillère matrimoniale de Ruby, Jodi Hildebrandt (Heather Locklear), est entrée dans leur vie », le synopsis officiel de la série, selon Durée de vielit. « Après que Jodi ait emménagé dans la maison de Ruby, l’environnement devient toxique et le mari de Ruby est obligé de déménager. Les opinions de Jodi et Ruby sur la discipline des enfants n’étaient pas une « parentalité stricte » mais en réalité de la maltraitance. »

« Mais lorsque le fils de Ruby, âgé de 12 ans, s’est échappé de la maison des horreurs de Ruby et Jodi avec des signes évidents d’abus, la vérité a éclaté au grand jour », conclut le résumé. « Comment cette mère de six enfants idolâtrée et respectueuse des familles et son guide spirituel ont-ils pu se transformer en agresseurs d’enfants reconnus coupables ? »

La bande-annonce s’ouvre sur des images du succès de Franke en tant que vlogueuse parentale, avant qu’elle n’admette que ses enfants ne sont pas « parfaits », ce à quoi Hildebrandt de Locklear exprime son désir d’intervenir.

« J’aimerais aider », dit Hildebrandt, avant d’ajouter à Franke : « Mes conseils ont sauvé de nombreuses familles chrétiennes… L’âme de vos enfants est en danger. Ensemble, nous allons les rendre parfaits. »

Les images montrent ensuite comment Hildebrandt emménage dans la maison Franke. Cependant, sa présence à la maison commence à causer des problèmes, Franke disant à son mari, Kevin, qu’Hildebrandt veut qu’ils se séparent et qu’il ne peut plus avoir de contact avec leurs enfants.

Le clip montre Kevin disant à un ami : « J’ai des doutes sur les méthodes de Jodi. » Son ami semble être d’accord, disant : « Elle utilise la foi pour laver le cerveau des gens. »

Hildebrandt, quant à elle, affirme qu’elle prend « des directives directement de Dieu » et déclare son intention d’empêcher la famille de « vivre dans la distorsion ».

« Il n’y a que la vérité et la responsabilité », ajoute-t-elle par-dessus une vidéo la montrant menottée.

Dans le même temps, Franke continue de souligner sa confiance en Hildebrandt.

« Jodie est la messagère de Dieu », dit-elle dans un clip, ajoutant dans un autre : « Je crois Jodi ».

La bande-annonce se termine par des images des forces de l’ordre arrivant à la maison et d’un jeune garçon, qui est apparemment le fils de Franke, Russell, marchant seul, la caméra se tournant vers le ruban adhésif visible sur ses chevilles.

Regardez la bande-annonce ci-dessus.



Durée de vie

Franke et Hildebrandt étaient tous deux condamné plus tôt cette année, jusqu’à 60 ans de prison chacun dans l’Utah. Les deux femmes ont été arrêtées en août 2023 pour des accusations de maltraitance concernant les enfants de Franke, après que Russell, le fils de Franke, alors âgé de 12 ans, soit sorti d’une fenêtre de la maison de Hildebrandt et s’est présenté chez un voisin « émacié et mal nourri ».

« Si vous pouviez m’emmener au poste de police le plus proche », a déclaré Russell sur les images de la caméra Ring. Il y avait des marques visibles de ruban adhésif autour de ses poignets et de ses chevilles.

Selon le département de sécurité publique de Santa Clara-Ivinsla police a été appelée par un citoyen qui a signalé que l’enfant avait « des plaies ouvertes et du ruban adhésif autour des extrémités » et qu’il demandait de la nourriture et de l’eau.

« L’état du mineur était si grave qu’il a été examiné par les services médicaux d’urgence de Santa Clara-Ivins et transporté vers un hôpital local », indique le communiqué. La police a ensuite retrouvé Eve, la fille de Franke, alors âgée de 9 ans, dans un état similaire dans la maison de Hildebrandt.



Snapchat Le fils de Ruby Franke fête un an depuis son arrestation pour maltraitance sur enfant : « Joyeux prisonversaire »

Voir l’histoire

Le mois dernier, le fils de Franke, Chad, dont la famille avait figuré dans l’émission populaire 8Passagers Chaîne YouTube, marquant le premier anniversaire de l’arrestation de sa mère.

Le jeune homme de 19 ans a partagé une série de publications sur Snapchat, qui ont été capturées par Personnesdont une de sa mère qu’il a simplement étiquetée « Happy Prisonversary ».

L’autre est une photo de lui-même, l’air réfléchi, sous-titré : « Il y a un an aujourd’hui, je venais de recevoir un appel téléphonique avec Jodi et j’allais travailler comme sauveteur. »

Chad avait déjà quitté la maison avant les arrestations et il n’y avait aucune preuve qu’il avait été maltraité.

La sœur aînée de Chad, Shari, 21 ans, qui ne vivait pas non plus au domicile où les arrestations ont eu lieu, a marqué l’anniversaire des arrestations de Franke et Hildebrandt sur ses propres réseaux sociaux. « Aujourd’hui a été un grand jour », a-t-elle écrit. « Ma famille et moi sommes très heureux que justice soit rendue. Nous essayons d’en parler à la police et au CPS depuis des années, et nous sommes très heureux qu’ils aient finalement décidé d’intervenir. »

Selon Kevin, l’ex-mari de Franke, sa femme s’est impliquée dans un groupe appelé ConneXion Classrooms par l’intermédiaire de Hildebrandt. Sa relation avec les Franke a commencé en tant que « thérapeute » de Ruby, avant de devenir conseillère en santé mentale de leurs enfants.

C’est grâce à cette connexion que Kevin dit que Franke s’est lentement impliqué plus profondément dans ConneXions, un groupe Actualités NBC a rapporté que Hildebrandt a débuté son service de coaching de vie en 2007.

L’organisation avait également des associations religieuses, d’anciens clients ayant déclaré à NBC News qu’elle était largement basée sur les principes de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les Franke et Hildebrandt sont tous trois membres de l’église.

Une maman mormone a mal tourné : l’histoire de Ruby Franke premières le 26 octobre à 20 h HE sur Lifetime.

Si vous êtes victime ou témoin de maltraitance d’enfants, appelez la hotline nationale Childhelp contre la maltraitance des enfants au 1-800-4-A-Child ou au 1-800-422-4453, ou rendez-vous sur www.childhelp.org . Si vous pensez qu’un enfant court un danger immédiat, appelez le 911.