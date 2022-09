Le Heather Lake Wildfire a continué de croître et devrait rester actif pendant le week-end près d’Eastgate.

L’incendie couvre maintenant environ 3 084 hectares au Canada, et 4 000 autres aux États-Unis où la foudre a déclenché l’incendie.

Le mardi 6 septembre, environ 180 propriétés de la communauté d’Eastgate ont été placées sous alerte d’évacuation.

Un certain nombre de sentiers et d’installations dans le parc provincial EC Manning, au sud de la route 3, sont touchés par l’incendie de Heather Lake. BC Parks a émis un ordre d’évacuation et une alerte pour ces zones.

Le feu a traversé des zones de combustible lourd, ce qui a entraîné de grandes quantités de fumée et un comportement agressif du feu.

Les communautés autour de l’incendie ainsi que l’autoroute 3 verront de la fumée à l’intérieur du périmètre de l’incendie, ce qui pourrait causer des problèmes de visibilité pour les conducteurs.

Les conditions routières seront mises à jour par DriveBC et des équipes travailleront dans la région.

BC Wildfire travaille avec le district régional d’Okanagan-Similkameen, BC Parks et le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour se préparer à la possibilité que l’incendie de Heather Lake ait un impact sur l’autoroute 3, EC Manning Park et d’autres communautés.

L’incendie est soupçonné d’avoir été causé par la foudre et a été signalé pour la première fois le 21 août.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022