Le feu de forêt de Heather Lake, menaçant Manning Park Resort et les maisons environnantes, est estimé à 10 358 hectares, au lundi 12 septembre. Environ 5 439 hectares brûlent du côté canadien de la frontière, selon BC Wildfire.

La communauté d’Eastgate a été placée sous alerte d’évacuation le mardi 6 septembre par le district régional d’Okanagan Similkameen. Cent quatre-vingts propriétés ont été touchées.

Lundi, BC Wildfire avait huit pompiers, cinq hélicoptères et une pièce d’équipement lourd sur place, supervisés par une équipe de gestion des incidents.

Il existe un certain nombre de sentiers et d’installations dans le parc provincial Manning, au sud de la route 3, touchés par le feu de forêt du lac Heather. BC Parks a émis un ordre d’évacuation et une alerte pour ces zones.

L’incendie de Heather Lake a été découvert le 21 août et on pense qu’il a été causé par la foudre. Il est originaire de la forêt nationale d’Okanagan Wenatchee.

