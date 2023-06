Heather Knight prête pour les «moments de pression» alors que l’Angleterre cible Ashes contrariée | Nouvelles du cricket

La capitaine anglaise Heather Knight a appelé son équipe à réaliser son potentiel et à gagner « les vrais moments de pression » alors qu’elle vise à bouleverser l’Australie et à remporter les Women’s Ashes pour la première fois depuis 2014.

L’Australie a remporté trois des quatre dernières séries Ashes multi-formats, dont deux victoires catégoriques en 2019 et il y a dix-huit mois Down Under, ainsi que des champions du monde T20 et 50 plus et des médaillés d’or du Commonwealth.

En revanche, l’histoire récente de l’Angleterre a été caractérisée par un certain nombre de quasi-accidents et d’opportunités gâchées – battue par l’Inde en demi-finale du Commonwealth avant une défaite catégorique contre la Nouvelle-Zélande dans le match pour la médaille de bronze, puis une défaite déchirante contre accueille l’Afrique du Sud en demi-finale du World T20 en février.

Lors de cette dernière défaite à Newlands, l’entraîneur-chef Jon Lewis, encore assez frais dans le rôle, avait senti que la communication de l’Angleterre dans les moments vitaux avait fait défaut, et le mois dernier a décidé de sortir ses joueurs de leur zone de confort lors d’un voyage de liaison d’équipe à le Lake District qui comprenait l’escalade, l’immersion en eau froide et les sprints en côte dans le but que leurs expériences collectives puissent s’avérer significatives au cours de l’été.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors que les Women’s Ashes commencent jeudi, Heather Knight, Kate Cross, Nat Sciver-Brunt, Issy Wong, Sophie Ecclestone et Sophia Dunkley ont répondu aux questions sur leurs souvenirs de Ashes.



« Nous essayons juste de créer un peu plus une culture ouverte, où nous nous défions et disons des choses qui doivent être dites et les quelques jours du Lake District ont été le début de cette tentative d’intégrer cela dans notre vestiaire, en partie de mon travail est de faire grandir les gens autour de moi et faire grandir plus de leaders dans l’équipe a été une grande partie de mon programme « , a déclaré Knight Sky Sports Nouvelles.

« Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes en tant qu’équipe, nous avons eu le talent mais nous n’avons pas tout à fait gagné ces vrais moments de pression, je pense que pour le cricket, nous ne sommes pas trop loin des Australiens, mais il s’agit de les gagner vraiment grands moments lorsque vous êtes sous la pompe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglaise Tammy Beaumont admet que son équipe sera négligée dans la prochaine série Ashes, mais insiste sur le fait qu’elle doit adopter une approche agressive.



« Une grande partie de cela consiste à bien communiquer et à être très clair avec votre partenaire avec lequel vous frappez ou à être très clair avec vos plans en tant que quilleur et à vous assurer que différentes personnes dans l’équipe mènent à différents moments est vraiment important.

« Nous sommes une équipe très proche qui s’entend très bien et parfois cela rend un peu plus difficile d’être brutalement honnête, mais il est vraiment important que nous, en tant que groupe, nous mettions au défi d’être meilleurs et quand nous voyons des choses qui doivent être mieux, nous devons en parler et aller de l’avant en tant qu’individus et en tant que groupe. »

La dernière série Ashes a été malheureuse pour l’Angleterre, leur préparation a été extrêmement compromise par les protocoles Covid stricts de l’Australie, ce qui signifie que leurs partenaires d’entraînement étaient des amis et de la famille, il y avait peu de liberté à l’arrivée en Australie et l’Angleterre n’a remporté aucun match dans un série ravagée par la pluie.

La préparation de la Coupe du monde de 50 ans qui a suivi peu de temps après en Nouvelle-Zélande a parfois été tout aussi chaotique et au début du tournoi, cela s’est vu lorsque l’Angleterre a perdu ses trois premiers matches avant de se rallier de manière impressionnante pour atteindre la finale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglaise Nat Sciver-Brunt attend avec impatience un record de foule passionnant pour Women’s Ashes. Couverture en direct sur Sky Sports à partir du 22 juin.



Mais une fois sur place, l’Angleterre a de nouveau été surclassée par ses anciens rivaux, un 170 exceptionnel d’Alyssa Healy a aidé l’Australie à une victoire de 71 points qui n’a jamais vraiment été mise en doute malgré l’héroïsme de Nat Sciver-Brunt.

Les tournées pendant la pandémie étaient devenues une expérience malheureuse et restrictive et Knight s’est demandé si elle voulait continuer dans le rôle qu’elle avait assumé en 2016 avant de mener son pays à une célèbre victoire en Coupe du monde à Lord’s l’été suivant.

« C’était une période assez difficile et j’étais sur le point d’abandonner le travail juste après Ashes et la Coupe du monde, c’était la seule fois où j’avais vraiment envie d’être capitaine et tout le reste affectait mon jeu et je était assez épuisé mentalement après ce voyage », a déclaré Knight.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Danielle Gibson de London Spirit fait l’éloge des qualités de leadership de la capitaine « brutalement honnête » Heather Knight avant l’édition 2023 de The Hundred.



« Je pensais juste » est-ce que je veux plus faire ça « je pense et c’est quelque chose qui ne m’a jamais vraiment traversé l’esprit auparavant.

« Mais après ce voyage, j’ai eu un peu de temps libre, je suis revenu, nous avions quelques jeunes joueurs vraiment excitants et j’ai pensé que je pourrais avoir un impact ici en façonnant le début de leur carrière et en nous façonnant une équipe et évidemment Covid a en quelque sorte disparu ce qui a été un très grand soulagement parce que c’était un vrai défi pour quiconque était un leader à cette époque d’essayer de gérer beaucoup de choses que vous ne pensiez pas devoir gérer. »

L’équipe de test d’Angleterre qui lance la série à Trent Bridge jeudi pourrait comprendre jusqu’à quatre débutants Ashes – le polyvalent Dani Gibson et les quilleurs de couture Issy Wong, Lauren Filer et Lauren Bell font tous partie de l’équipe de 13 joueurs, tandis que l’adolescente Alice Capsey figurera dans les formats plus courts plus tard.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine anglaise Heather Knight pense que le duo non plafonné de Lauren Filler et Danielle Gibson pourrait avoir un impact important dans les cendres féminines cet été.



Il y a des joueurs qui ne sont pas marqués par une série de défaites face à une machine australienne conquérante qui n’a perdu qu’un seul de ses 23 derniers T20 et l’un des 42 derniers ODI.

Parmi eux, Wong a suggéré que ce pourrait être le bon moment pour jouer contre l’Australie cet été, et Knight pense qu’il y a une intrépidité dans l’équipe d’Angleterre qui pourrait les aider à monter un défi réaliste pour regagner les Cendres.

« Ils sont tellement plus habitués à jouer devant des foules et beaucoup d’entre eux prospèrent grâce à cela, les jeunes sont beaucoup plus avertis et confiants et prêts à défier le statu quo, ce qui est une très bonne chose et il s’agit de m’adapter. sur la façon dont je gère ces jeunes joueurs et les rend vraiment à l’aise pour être eux-mêmes et tirer le meilleur parti de leur jeu », a déclaré Knight.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre Jon Lewis explique sa décision d’appeler le duo Western Storm Lauren Filer et Danielle Gibson pour le Ashes Test contre l’Australie.



« Je pense qu’il y a certainement une réelle croyance non seulement chez les jeunes filles mais dans toute l’équipe sur la façon dont nous voulons faire les choses et comment nous voulons jouer.

« Nous devons montrer du respect aux Australiens, c’est une très bonne équipe, ils ont gagné énormément de choses et nous pensons que nous devons être les perturbateurs, les gens qui doivent faire les choses un peu différemment et défier les choses et trouver un moyen de gagner contre eux.

« C’est une super équipe, ils ont beaucoup de profondeur de leur côté et nous poursuivons un peu et ils établissent la norme que nous espérons pouvoir rattraper et aller de l’avant, mais il y a de la confiance dans toute l’équipe qui nous sommes assez bons pour réussir et nous avons la mentalité de les défier et d’obtenir du succès. »

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h)

– Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h) Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Comment fonctionne le système de pointage des Women’s Ashes ?

Les vainqueurs du match Test gagnent quatre points, les équipes prenant chacune deux points en cas d’égalité. Deux points sont attribués pour les victoires dans chacun des jeux de balle blanche, les équipes récoltant un point chacune en cas d’égalité ou d’absence de résultat.

Regardez les cendres des femmes en direct sur Sky Sports Cricket à partir de ce jeudi. La couverture du match test, à Trent Bridge, commence à 10h avant le premier bal à 11h.